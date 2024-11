Torres, sindrome casalinga 

Sassari. Ci sono due Torres. Una che gioca in trasferta ed è da primato e un’altra che gioca al “Vanni Sanna” ed è da posizioni basse dei playoff. Lo dicono i numeri: 12 punti in otto gare casalinghe, 17 in sette partite esterne. La media è una squadra che può lottare per stare tra le prime quattro ma ancora non è in grado di puntare alla promozione diretta.

Per vincere un campionato dove le concorrenti sono tre (Pescara, Ternana e Virtus Entella) servono un rendimento superiore tra le mura amiche, più cattiveria e più cinismo. Forse anche più spavalderia, quella che è venuta meno contro la Virtus Entella, abbottonata e sempre bilanciata ma tutto sommato non ossessiva nel pressing. Senza i tocchi di Mastinu (squalificato), anche negli spazi ridotti è mancato qualcosa. Ci ha provato un po’ Giorico ma non è bastato. Non si è vista la spinta sulle fasce, soprattutto quella a destra di Zambataro, troppo timido anche nell’occasionissima del primo tempo quando ha cercato il passaggio anziché il tiro. Per questo ci si attendeva che Zecca entrasse subito, invece lo ha fatto solo al 75’ assieme a Guiebre.

Varela spuntato

L’ala ha svariato molto ma è stata scarsamente pericolosa. Alla 15esima giornata Varela non ha ancora segnato nonostante una decina di gare da titolare. E tenuto conto che ha sostituito Ruocco, uno da 12 reti (una ogni tre partite), non è particolare trascurabile. D’accordo, le caratteristiche sono diverse. Ruocco è più attaccante, l’accelerazione di Varela è da Serie B ma il controllo e le scelte lasciano a desiderare. E oltre a creare occasioni per i compagni dovrebbe anche finalizzare. Invece da ottobre in poi dopo un promettente esordio stagionale ha perso efficacia. Anche in questo caso si pensava che Scotto o Goglino entrassero prima del 66’ per cercare soluzioni più offensive.

Calendario

Sulla carta le ultime quattro giornate del girone d’andata sono ostiche ma alla portata della Torres: trasferte sui campi di Spal e Carpi, intervallate dalle gare al “Vanni Sanna” contro Ascoli e Lucchese. Tutte formazioni fuori dai playoff, qualcuna persino in lotta per evitare i playout. E il campionato non è ancora così lungo, perché comunque sono state disputate 15 giornate su 38. Significa che i rossoblù devono cercare di girare la boa a 37-38 punti (l’anno scorso lo fecero a 44), perché altrimenti resterebbero troppo distanti dalla capolista Pescara e quindi da quel primo posto che vale l’approdo diretto in Serie B.

