Torres show, vittoria e primo posto 

Sestri 1

Torres 2

Sestri Levante (4-3-3) : Anacoura; Podda, Pane, Valentini, Furno; Conti (30' st Montebugnoli), Giorno (30' st Garibaldi) Nunziatini; De Felice (1' st Clemenza), Parravicini (43' st Pavanello), Brugognone (30' st Oneto). In panchina Sias, Fusco, Brunet, Durmush, Rosetti, Nenci, Sgambelluri, Pavanello, Raineri, Primasso. All. A. Scotto.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zambataro, Casini, Mastinu (40' st Masala), Liviero (30' st Guiebre); Goglino (30' st Diakite), Scotto; Nanni (23' st Fischnaller). In panchina Petriccione, Coccolo,Marini, Minnelli, Varela, Xhani. All. Greco.

Arbitro : Restaldo di Ivrea.

Reti : primo tempo 30' Nanni; secondo tempo 12' Valentini, 45' Fischnaller.

Note : ammoniti Dametto, Casini, Mastinu, Recupero 4' st.

Il gol di Fischnaller al 90' vale la vetta insieme all'Arezzo. Dopo dieci mesi la Torres si riporta in testa al campionato, anche se tra oggi e domani giocano le altre che inseguono, cercando il sorpassare. Intanto il colpaccio di Sestri Levante fa ritrovare il sorriso dopo i due pareggi interni.

La Torres è scesa in campo senza diversi titolari: il difensore Antonelli, i centrocampisti Giorico e Brentan, l'esterno Zecca e l'ala Varela in panchina ma non utilizzabile e le assenze degli ultimi due si sono sentite sulla fascia destra dove Zambataro quasi mai ha salto l'uomo e affondato. Invece a sinistra grande spinta grazie anche a Liviero che ha dialogato con Scotto.

Gara che la Torres poteva chiudere in apertura di secondo tempo, ma Scotto (tra i migliori) si è fatto parare il rigore ridando coraggio al Sestri Levante che ha pareggiato. Ci ha pensato Fischnaller a firmare la vittoria.

Primo tempo

La prima occasione della gara nasce al 6' dai piedi dell'ex Nunziatini che da sinistra pennella un cross che supera Zaccagno, ma Brugognone non arriva in tempo. La risposta della Torres è un tiro-cross da sinistra di Scotto che colpisce la parte superiore della traversa. Al quarto d'ora il tiro a giro di De Felice non sorprende Zaccagno. Alla mezz’ora Mastinu pennella da sinistra un traversone a mezza altezza che Nanni in torsione converte di testa nel suo primo gol sassarese e nel vantaggio. La Torres preme e cerca il raddoppio: quasi dal fondo ci provano Scotto e Zambataro, ma Anacoura respinge.

La ripresa

Si apre con l'incornata di Nanni da angolo sinistro e il portiere si tuffa e ribatte. Al 52' Scotto sottoporta colpisce di testa e Valentini col braccio intercetta. Batte lo stesso capitano sulla destra ma Anacoura ci arriva. Il Sestri Levante si gasa e si getta in avanti ottenendo il pareggio al 57': cross di Furno e stacco di testa di Valentini.

Al 72' Parravicini sfugge centralmente a Dametto e va al tiro, ma Zaccagno esce bene e respinge. Scotto ci prova da fuori un minuto dopo ma vola Anacoura. Il portiere si supera al 88' su tiro di Fischnaller, ma nel proseguo dell'azione “torre” di Masala e Fischnaller in area piccola segna.

RIPRODUZIONE RISERVATA