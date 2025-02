Torres, sfrutta il Vanni Sanna 

Sassari. Il Sestri Levante oggi, il Gubbio nel prossimo turno. Il doppio impegno al “Vanni Sanna” può avvicinare la Torres alla vetta. Da un punto di vista tecnico il meno complesso è il match odierno (inizio alle 15) contro una squadra che ha vinto finora solo tre volte, contro Legnago Salus, Pianese e Gubbio nella prima di ritorno. Vero è che i sassaresi devono rinunciare all’infortunato Mastinu, ma la varietà di giocatori a centrocampo e nel reparto avanzato può consentire al tecnico Alfonso Greco di assemblare schieramenti di almeno due tipologie: quello più tecnico e rapido con la coppia Brentan-Giorico e Varela e Fischnaller assieme a un qualsiasi centravanti, o quello più pesante con Diakite e Zamparo centravanti.

Da verificare le condizioni dell’esterno destro Zecca, al rientro dopo essersi ferito alla testa. Un suo inserimento anche nella ripresa può dare profondità all’azione rossoblù. È una gara da giocare con attenzione e intelligenza, senza frenesia, ma anche facendo capire subito ai liguri che non è certo questo il campo dove prendere punti utili per evitare la retrocessione diretta.

L’avversaria

Il rendimento in trasferta è leggermente superiore a quello in casa (10 punti esterni, 8 interni) e la caratteristica che balza agli occhi è che il Sestri Levante segna spesso nel secondo tempo: 13 reti contro le 5 realizzate prima dell’intervallo. Il corazziere Parravicini (6 reti) ha sempre segnato nelle vittorie dei liguri. Il rigorista designato è il centrocampista Clemenza. A proposito di tiri dal dischetto, è perlomeno singolare che le due formazioni abbiano avuto a favore lo stesso numero di rigori nonostante l’enorme divario tra le occasioni create in area: Clemenza li ha trasformati entrambi, la Torres ne ha segnato uno con Scotto e sbagliato un altro con Diakite.

Rispetto alla partita d’andata, vinta dalla squadra sassarese 2-1 (rete di Fischnaller all’89’), il Sestri Levante ha cambiato allenatore (c’è Diego Longo che utilizza la difesa a quattro) e ha un ex in più perché il fantasista Goglino è stato ceduto in prestito e ha raggiunto il centrocampista Nunziatini, uno dei più utilizzati con 18 presenze e una rete.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zambataro, Giorico, Brentan, Guiebre; Varela, Zamparo, Fischnaller. Allenatore Greco.

