Torres, sfata il tabù Sassari  

Sassari. «La Recanatese è in un momento di buona salute, ma noi vogliamo invertire il trend casalingo»: il tecnico Stefano Sottili inquadra la sfida di oggi al “Vanni Sanna”. Alle 14,30 gioca per tenersi fuori dalla zona playout. La Torres ha 3 punti di vantaggio sui marchigiani e 5 sulle posizioni che costringono agli spareggi per restare in serie C. Bissare il successo dell’andata (2-0 con reti di Ruocco e Masala) significherebbe fare un ulteriore balzo verso la serenità, anche se si tratta soltanto della quinta giornata di ritorno. «Loro hanno fatto 7 punti nelle ultime tre trasferte, noi soltanto un pareggio nelle ultime cinque partite», aggiunge il tecnico rossoblù, «ora dobbiamo crescere e fare risultato davanti al nostro pubblico».

In campo

La Recanatese gioca col 4-2-3-1 e sul mercato di gennaio ha prelevato ben sei giocatori nuovi: il portiere Meli, i difensori Vona, Peretti e Yabre, l’esterno offensivo Guadagni (già una rete) e l’attaccante Paudice. La Torres risponderà col 4-3-1-2, dove l’unica variazione potrebbe essere quella di Dametto al posto di Riccardo Pinna in difesa. Per il resto ancora out Heinz, Campagna e Teyou, ma la punta Ruocco sta mettendo minuti sulle gambe. Potrebbe essere impiegato nella ripresa anche Gigi Scotto, che calpesterebbe l’erba del suo stadio dopo dieci mesi. «Saranno importanti le distanze tra i reparti», chiude Sottili, «specie quando ci difendiamo per contenere i loro trequartisti e i terzini».

La formazione

Torres (4-3-1-2) : Salvato, Lombardo, Antonelli, R. Pinna (Dametto), Liviero; Gianola, Lora, Masala; Lisai; Diakite, Scappini.