Torres, serve un’impresa 

Sassari. Per ottenere la terza vittoria stagionale occorre battere la quarta difesa del campionato. Problema complesso quello che la Torres deve risolvere questo pomeriggio sul campo della Ternana (14,30) nella quinta giornata di ritorno di un calendario che inizia ad accorciarsi.

«Affrontiamo una squadra forte che si è rinforzata anche nel mercato di gennaio, ma noi siamo obbligati a cercare di fare punti contro chiunque», sottolinea il tecnico Alfonso Greco. Tanto più dopo il pareggio contro la vice capolista Ravenna che ha consentito al Perugia di portarsi a +3 dalla formazione sassarese.

Il primo scontro

All’andata è finita 1-1, coi rossoblù in vantaggio nel primo tempo grazie a Musso e gli umbri che hanno pareggiato nella ripresa con il lituano Dubickas. Curiosità: entrambi sono i migliori realizzatori, però Musso (4 reti) sarà oggi assente per squalifica mentre ci sarà Dubickas, che ha firmato 7 reti. L’altra punta di diamante degli avversari è l’argentino Ferrante, con 5 centri. Seconda curiosità: tutti gli attaccanti della Ternana utilizzati per almeno una decina di gare hanno fatto almeno 2 reti: così Pettinari, Orellana e Simoni.

Da ricordare poi che il tecnico Fabio Liverani, ex del Cagliari, schiera la Ternana con un modulo simile a quello della Torres: il 3-4-1-2.

Novità rossoblù

Il tecnico Greco ha convocato oltre a Zanandrea, già presente nel match contro il Bra, anche gli altri due nuovi acquisti: il difensore Baldi potrebbe addirittura trovare posto nell’undici titolare come braccetto destro a meno che sia confermato Zambataro. Buone possibilità di entrare, almeno nella ripresa, per l’attaccante appena arrivato Sorrentino. Del resto sia lui sia Baldi sono già in buonissima condizione perché si sono allenati regolarmente e hanno anche giocato. In ogni il titolare al posto di Musso dovrebbe essere Diakite, con Di Stefano come spalla. A meno che Greco non proponga Sala sulla trequarti riportando Zecca a destra.

Centrocampo

L’altra assenza, quella di Giorico per squalifica, porterà probabilmente all’arretramento di Mastinu, ma proprio a centrocampo ci sono i maggiori dubbi. Per la fascia destra sono in lizza Sala e Zecca, per quella sinistra Liviero e lo stesso Zambataro. In mezzo si candidano Brentan e Masala, col primo favorito.

La possibile formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Zambataro (Baldi), Antonelli, Nunziatini; Sala (Zecca), Masala, Brentan, Liviero; Mastinu; Di Stefano e Diakite.

RIPRODUZIONE RISERVATA