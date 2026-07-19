Torres, serve qualche colpo 

Porta e difesa corazzate, centrocampo di talento ma con una casella vuota sulla fascia, attacco con gli uomini contati. Questa è la Torres che da venerdì si allena nel ritiro di Buddusò. Doppia seduta di allenamento quotidiana: la mattina sulla parte fisica, la sera su quella tecnica. Il tecnico Alfonso Greco ha il vantaggio di poter lavorare su un gruppo che per ora ha solo quattro giocatori nuovi: i difensori Scaringi e Berto, il centrocampista Pennington più il secondo portiere Tirelli. Significa che a oggi scenderebbe in campo una squadra composta per otto-nove undicesimi dagli stessi giocatori della stagione passata e quindi con idee di gioco e movimenti già rodati. Un bel bonus per garantirsi una partenza decisamente diversa rispetto a quella disastrosa del campionato scorso, con il tecnico Pazienza che nelle prime giornate schierò da 4 a 7 novità, concentrate soprattutto a centrocampo e in attacco.

Cosa cambia

Rispetto alla Torres che ha chiuso la stagione con il rientro di Greco e conquistato la salvezza attraverso i playout mancano Zambataro sulla fascia sinistra, il dinamismo di Sala che ha giocato sia come esterno destro sia come trequartista e l’attaccante Luciani, per la verità utilizzato molto anche da cambio. La conferma di Liviero consente di avere un uomo affidabile anche tecnicamente sulla fascia sinistra, mentre resta da capire se Pennington può avvicinarsi sul piano della mole e rapidità di movimento a Sala. In attacco la coppia Di Stefano-Sorrentino ha Lunghi o Carboni o Bonin per completare il triangolo (Scotto sembra più vicino a Trieste che alla conferma) salvo spostamento sulla trequarti di Mastinu. Indubbiamente occorre un altro esterno che possa sostituire all’occorrenza Zecca o Liviero. Chissà se Pennington può essere un’alternativa. In ogni caso c’è bisogno di un altro giocatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA