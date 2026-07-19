VaiOnline
Serie C.
20 luglio 2026 alle 01:43

Torres, serve qualche colpo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Porta e difesa corazzate, centrocampo di talento ma con una casella vuota sulla fascia, attacco con gli uomini contati. Questa è la Torres che da venerdì si allena nel ritiro di Buddusò. Doppia seduta di allenamento quotidiana: la mattina sulla parte fisica, la sera su quella tecnica. Il tecnico Alfonso Greco ha il vantaggio di poter lavorare su un gruppo che per ora ha solo quattro giocatori nuovi: i difensori Scaringi e Berto, il centrocampista Pennington più il secondo portiere Tirelli. Significa che a oggi scenderebbe in campo una squadra composta per otto-nove undicesimi dagli stessi giocatori della stagione passata e quindi con idee di gioco e movimenti già rodati. Un bel bonus per garantirsi una partenza decisamente diversa rispetto a quella disastrosa del campionato scorso, con il tecnico Pazienza che nelle prime giornate schierò da 4 a 7 novità, concentrate soprattutto a centrocampo e in attacco.

Cosa cambia

Rispetto alla Torres che ha chiuso la stagione con il rientro di Greco e conquistato la salvezza attraverso i playout mancano Zambataro sulla fascia sinistra, il dinamismo di Sala che ha giocato sia come esterno destro sia come trequartista e l’attaccante Luciani, per la verità utilizzato molto anche da cambio. La conferma di Liviero consente di avere un uomo affidabile anche tecnicamente sulla fascia sinistra, mentre resta da capire se Pennington può avvicinarsi sul piano della mole e rapidità di movimento a Sala. In attacco la coppia Di Stefano-Sorrentino ha Lunghi o Carboni o Bonin per completare il triangolo (Scotto sembra più vicino a Trieste che alla conferma) salvo spostamento sulla trequarti di Mastinu. Indubbiamente occorre un altro esterno che possa sostituire all’occorrenza Zecca o Liviero. Chissà se Pennington può essere un’alternativa. In ogni caso c’è bisogno di un altro giocatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

«Quando li abbiamo tirati fuori erano coscienti»

Solanas, il drammatico racconto dei testimoni dell’incidente sulla 125 Var costato la vita a due amici 
Raffaele Serrreli
L’emergenza

Ondata di caldo senza fine, valori estremi mai visti

Nell’Isola picchi fino a 47 gradi per una settimana, venerdì scorso la temperatura record per Cagliari: 45,2 
Cristina Cossu
Il caso

Supera i controlli e sale senza biglietto sul volo per Milano

Il 50enne con problemi psichici è stato scoperto prima del decollo 
Enrico Fresu
La protesta

Cala Finanza, rivolta in maschera

Mamuthones presenti nonostante il dissenso del sindaco di Mamoiada 
Andrea Busia
Bologna

«Aiuto, basta»: muore durante il fermo

Poco prima aveva dato in escandescenze. Proteste nel quartiere 
Eboli

Cronista ucciso e dato alle fiamme

Si occupava di sport. Il corpo scoperto durante lo spegnimento dell’incendio 