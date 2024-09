Torres, serve coraggio per puntare alla Serie B 

La Torres coraggiosa può puntare alla serie B, quella attendista non è da podio. E' più di una impressione dopo quattro partite ufficiali: le due della Coppa Italia (contro Mantova e Albinoleffe) e le due di campionato contro Vis Pesaro e Pescara. E' anche una riflessione che il tecnico Alfonso Greco e la squadra potranno fare approfittando del rinvio del match contro il Milan Futuro che non si disputerà domenica, in quanto i rossoneri hanno tanti giocatori impegnati nelle nazionali giovanili. La gara è stata spostata al 18 settembre e questo costringerà la Torres a giocare cinque partite in 15 giorni. Dal 14 al 28 settembre affronterà nell'ordine Campobasso, Milan Futuro, Pineto, Sestri Levante e Gubbio.

La ripresa degli allenamenti è stata fissata a domani. La settimana di pausa servirà pure per recuperare i giocatori acciaccati, come il regista Giorico, il centrocampista Mastinu e l'attaccante Fischnaller. Occorre poi capire se il centravanti Diakite può rientrare e garantire una presenza costante, o se diventa indispensabile pescare subito dal mercato degli svincolati una punta centrale.

Vietato difendersi

Il pareggio di Pescara ha confermato che la Torres può puntare in alto, ma in questo campionato non sarà la lepre come nella stagione passata. Nessuna fuga dunque e nessun vantaggio da gestire ma – probabilmente - un'infuocata lotta tra almeno cinque, sei formazioni che si contenderanno il primo posto e la promozione diretta.

Le prime due gare hanno ribadito poi che se i rossoblù di Greco hanno l'iniziativa e giocano in attacco danno spettacolo e mettono in difficoltà chiunque, ma appena pensano di gestire il risultato arretrando, vanno in affanno. Lo si era notato anche contro la Vis Pesaro, dove negli ultimi venti minuti la squadra sassarese aveva sbandato e solo un paio di prodezze del portiere Zaccagno avevano evitato che gli ospiti dimezzassero lo svantaggio e rendessero ansiogeno il finale.

La propensione offensiva dei centrocampisti, degli esterni e anche di qualche difensore (Antonelli e Dametto non di rado superano la metà campo) porta inevitabilmente la Torres ad essere spregiudicata ma anche più sicura di sé e in controllo quando fa la partita, quando pensa ad attaccare, non importa se ripartendo subito o costruendo pazientemente dal basso. Invece appena arretra il baricentro, appena cerca di gestire il match lasciando troppa iniziativa agli avversari, emergono piccoli difetti e indecisioni.

La “difesa” di Greco

Il tecnico ha spiegato così la differenza di rendimento tra l'ottimo primo tempo e la ripresa in difficoltà: «C'è il merito del Pescara che ha avuto una grande reazione. Noi abbiamo perso il filo del gioco, ma quando c'è la possibilità di attaccare gli spazi lo facciamo perché abbiamo giocatori di strappo. Dovevamo chiuderla nel primo tempo ma per come si era messa la gara il punto è importante». Sui cambi: «Fischnaller l'ho tolto perché aveva un problema muscolare, in questo momento non siamo tanti come numero davanti e ci siamo dovuti adattare alla situazione. Anche Mastinu aveva problemi». Resta il fatto che pur nella penuria di attaccanti, si poteva mettere Goglino al posto di Fischnaller per avere una punta, tra l'altro uno che nelle ripartenze sa far male. Non a caso, come già in occasione del terzo col con la Vis Pesaro, anche il pareggio contro gli abruzzesi nasce da un'iniziativa dell'argentino.

