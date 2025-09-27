Torres sempre più giù 

Torres 0

Ascoli 1

Torres (3-5-2) : Marano; Fabriani, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Sala (36’ st Carboni), Giorico (15’ st Brentan), Masala (15’ st Lunghi), Dumani; Di Stefano (20’ st Starita), Musso (20’ st Diakite). In panchina Stangoni, Pilo, Scheffer, Biagetti, Bonin, Nunziatini, Zambataro, Idda, Fois, Frau. Allenatore Pazienza.

Ascoli (4-2-3-1) : Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai (13’ st Nicoletti); Damiani, Ndoj; Silipo (13’ st Palazzino), Rizzo-Pinna (34’ st Milanese), D’Uffizi (26’ st Oviszach); Chakir (13’ st Gori). In panchina Brzan, Barosi, Ovisach, Guiebre, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Corradini. Allenatore Agostinone.

Arbitro : Manzo di Torre Annunziata.

Rete : st 5’ Chakir.

Note : espulsi al 12’ pt Nunziatini per fallo da ultimo uomo, 38’ pt Ndoj per seconda ammonizione. Ammoniti Silipo, Antonelli, Starita. Recupero 3’ pt-4’ st. Spettatori 2.777 (69 ospiti).

Sassari. All’Ascoli basta un tiro per vincere e mantenere la porta inviolata. Al “Vanni Sanna” i marchigiani passano con un gol di Chakir e inguaiano la Torres, che è in piena zona playout. E la pazienza dei tifosi è agli sgoccioli. Il paradosso è che la squadra sassarese ha giocato meglio la mezz’ora in inferiorità numerica (espulsione di Nunziatini) che quando le forze si sono riequilibrate per il secondo cartellino a Ndoj. Per chiarire: i rossoblù hanno costruito tre occasioni, quindi almeno il pareggio lo meritavano, pur se in una gara molto brutta in cui la tattica ha prevalso nettamente sui pochi lampi di tecnica.

Note stridenti

Qualcosa va decisamente rivisto, al di là delle assenze condizionanti del portiere Zaccagno e del trequartista Mastinu, alle quali vanno aggiunte quelle del difensore Stivanello e dell’esterno Lattanzio, più lo squalificato portiere Petriccione. E nel riscaldamento pre-partita si è anche fermato il difensore Mercadante, sostituito dal centrocampista Nunziatini che ha lasciato i suoi in dieci dopo neppure un quarto d’ora, quando ha fermato D’Uffizi con un fallo giudicato da ultimo uomo. Decisione confermata dopo la visione del Var.

Primo tempo

Il primo tempo si apre in salita per la Torres, che dopo appena 12’ resta in dieci in seguito all’espulsione di Nunziatini. La squadra sassarese non smette di giocare e al 27’ arriva la conclusione di Musso su assist arretrato del compagno Di Stefano, ma il portiere è ben piazzato e blocca. Al 33’ contropiede e lancio per Di Stefano, esce dall’area Vitale e dopo il contatto il giocatore rossoblù cade: l’arbitro sorvola. Situazione numerica riequilibrata al 38’ quando Ndoj allarga il braccio e colpisce Giorico al volto: secondo cartellino e quindi espulsione. Al 42’ bella ripartenza della Torres: Zecca da destra per Musso in area che, spalle alla porta, appoggia dietro per Di Stefano, ma arriva un difensore.

Secondo tempo

In apertura di ripresa palla a Chakir che salta un morbido Fabriani e poi girandosi calcia la palla angolatissima: palo sinistro e gol. La Torres prova il contropiede con Zecca lanciato da Musso: tiro quasi dal fondo, fuori. Entra Carboni nel finale e serve Diakite al 86’, cross e la difesa ascolana si salva in affanno.

RIPRODUZIONE RISERVATA