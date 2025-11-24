Torres sempre più a fondo 

Livorno 3

Torres 1

Livorno (4-3-1-2) : Seghetti; Ghezzi (10’ st Mawete), Baldi (27’ st Nwachukwu), Noce, Antoni; Odjer, Biondi (36’ st Panaioli), Marchesi; Peralta (36’ st Bonassi); Di Carmine, Dionisi (27’ st Cioffi)). In panchina Tani, Ciobanu, Calvosa, Haveri, Marinari, Panattoni, Malva. Allenatore Venturato.

Torres (3-5-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Sala, Giorico, Mastinu (40’ st Carboni), Masala (25’ st Brentan), Zambataro; Starita (25’ st Di Stefano), Diakite (13’ st Musso). In panchina Marano, Mercadante, Nunziatini, Lunghi, Bonin, Dumani. Allenatore Greco.

Arbitro : Leone di Barletta.

Reti : pt 43’ Di Carmine (r); st 7’ Sala, 20’ Dionisi, 43’ Di Carmine (r).

Note : ammoniti Odjer, Masala, Antoni, Fabriani.

Livorno. Una mazzata sulla già traballante Torres. Allo stadio “Armando Picchi” i sassaresi naufragano sotto la pioggia: 3-1 per il Livorno, aiutato da ben due rigori.

La gara

Il tecnico Alfonso Greco mette in difesa a sinistra Fabriani al posto di Mercadante e opta per un centrocampo a cinque dove sia Mastinu sia soprattutto Masala si muovono sulla trequarti per aiutare la coppia Diakite-Starita. Il Livorno utilizza la difesa a quattro e fa pressing alto per provare a recuperare qualche pallone. Proprio il pressing è la chiave, perché provoca occasioni: al 3’ Antonelli respinge corto, Peralta serve a destra Di Carmine che conclude angolato: blocca Zaccagno. Al 9’ altro errore, questa volta di Sala, e da sinistra Dionisi calcia ma un difensore devia. Al 22’ Marchesi serve in area Di Carmine ma Antonelli gli contrasta il tiro. Al 40’ lancio per Biondi a destra che salta Fabriani con un dribbling aereo e viene atterrato. Si ricorre al Var e il penalty viene confermato. Di Carmine spiazza Zaccagno. Infine cross di Starita da sinistra e Masala da solo incorna alto.

La Torres pareggia in apertura di ripresa coi suoi due uomini migliori: traversone di Zambataro da sinistra e incornata di Sala. Al 20’ ancora palla persa (da Starita), Dionisi riceve in area e non perdona. Nel finale Carboni cerca di liberare e non si avvede di Bonassi: l’arbitro decreta ancora il rigore che Di Carmine trasforma.

RIPRODUZIONE RISERVATA