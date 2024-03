Torres, scorda il Pescara 

Sassari. «Abbiamo dato un bel segnale al campionato», ha detto il tecnico Alfonso Greco dopo il 4-1 sul Pescara. Verissimo. La Torres si è ormai rilanciata. Un po’ meno spavalda come atteggiamento tattico rispetto a inizio stagione, ma più solida a centrocampo e forgiata mentalmente dalla crisi che ha dovuto affrontare e superare. Il secondo posto è ben puntellato, il calendario però non dà modo alla squadra sassarese di tirare il fiato: domani si gioca ancora, a Ferrara, contro la Spal, squadra deludente rispetto alle ambizioni estive, tanto che è più vicina alla zona playout che alla zona playoff.

Cinque giorni, due gare

Il punto debole dei ferraresi è l’attacco: 26 reti in 29 giornate, anche se proprio nell’ultimo turno ha vinto 3-2 col Sestri Levante grazie soprattutto alla doppietta di Petrovic, centravanti croato arrivato in prestito dal Trento nel mercato di gennaio. Domenica invece si tornerà al “Vanni Sanna” per ospitare la Virtus Entella, che ha sempre battuto la Torres da quando è tornata in Terza Serie, interrompendo quest’anno l’imbattibilità sassarese.

I rossoblù non devono dimostrare niente e non hanno particolari assilli di classifica dopo aver dilatato il vantaggio sulla Carrarese a 9 punti. Con almeno 4 punti ipotecheranno il podio, visto che è in programma il big match Carrarese-Cesena e anche il Perugia non avrà vita facile sul campo della Virtus Entella, mentre domenica la Carrarese sarà impegnata a Pescara.

Rotazioni

Nelle ultime quattro vittorie consecutive il tecnico Greco ha ruotato come titolari ben 19 giocatori, anche se 6-7 sono rimasti sempre gli stessi. A proposito, Antonelli ha festeggiato le cento maglie rossoblù. I risultati positivi hanno confermato quanto visto a inizio stagione: l’affidabilità della panchina. Da tre gare la Torres gioca senza Fischnaller, eppure ha vinto e segnato ben 7 gol. Da capire se l’altoatesino è pronto per il rientro oppure si attenderà la gara di domenica contro la Virtus Entella.

È mancato Idda ma la difesa non ne ha risentito grazie a Siniega, così come l’assenza per squalifica di Zecca è stata ben tamponata da Masala. Segnali confortanti in vista del turno infrasettimanale, dove l’allenatore rossoblù potrà anche concedere riposo, o comunque ridurre il minutaggio di qualche giocatore, con la consapevolezza che in questa stagione non esistono giocatori insostituibili nel breve periodo.

