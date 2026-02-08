torres, sconfitta e applausi  

Torres 0

Juventus Next Gen 3

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda (1’ st Sorrentino), Antonelli, Baldi; Zecca (35’ st Lunghi), Brentan, Mastinu (1’ st Masala), Zambataro; Di Stefano (39’ pt Liviero), Sala; Luciani (20’ st Diakite). In panchina Marano, Petriccione, Fabriani, Dumani, Bonin, Zanandrea, Giorico. Allenatore Greco.

Juventus Next Gen (3-4-2-1) : Scaglia; Savio, Gil, Brugarello; Pagnucco, Owusu, Faticanti (41’ st Mazur), Puczka (41’ st Mulazzi); Gunduz (35’ st Macca), Anghelè (25’ st Guerra); Deme (25’ st Cerri).In panchina Mangiapoco, Fuscaldo, Amaradio, Van Aarle, Martines, Lecina, Turco. Allenatore Brambilla.

Arbitro : Bozzetto di Bergamo.

Reti : pt 29’ Puczka (r); st 28’ Guerra, 38’ Cerri.

Note : espulso Zambataro al 36’. Ammoniti Greco, Faticanti, Anghelè. Recupero 5’ pt. Spettatori 3.461.

Sassari. Otto risultati utili bastano. La prova del nove non viene superata. La Juventus Next Gen espugna il “Vanni Sanna” per 3-0: una partita messa in discesa da un rigore generosissimo fischiato dall’arbitro Bozzetto di Bergamo che avrebbe fatto ribadire al presidente Rozzi il concetto di “sudditanza psicologica”. Giusta invece l’espulsione di Zambataro per fallo da ultimo uomo su Gunduz, che ha approfittato di un passaggio maldestro di Idda a causa di un rimbalzo storto. La Torres ha lottato ma la Juventus ha inserito nel secondo tempo proprio i due attaccanti (Guerra e Cerri) che hanno chiuso i conti.

Primo tempo

Moduli speculari, gara rapida. Bianconeri più briosi. Subito Gunduz al tiro, rasoterra e centrale. Al 3’ Pagnucco da destra a rientrare su angolo opposto ma Zaccagno vola e sventa. Al 10’ in area Anghelè dribbla un difensore e serve Deme che da due passi non inquadra la porta. In area piccola il neo acquisto Luciani conclude senza forza e angolazione: un errore che peserà tantissimo.

Al 27’ l’arbitro decreta un rigore per i bianconeri abbastanza misterioso (Brugarello si lamenta per un contatto venialissimo con Baldi) e la Torres si gioca la carta del Fvs. Inutilmente. Dal dischetto Puczka spiazza Zaccagno. Dopo 2’ espulso Zambataro per fallo da ultimo uomo su Gunduz, azione condizionata da un brutto rimbalzo che fa sbagliare il passaggio a Idda. La Torres si riversa in avanti. Greco viene ammonito per proteste sulla eccessiva tolleranza arbitrale nei confronti dei falli ospiti. Occasione rossoblù: torre di Antonelli ma Baldi colpisce di testa senza potenza.

Secondo tempo

Greco ridisegna la squadra: Antonelli va a destra, Baldi centrale e Liviero a sinistra mentre il centrocampo è a quattro con Sala interno destro e Masala a sinistra. In avanti il neo entrato Sorrentino dà supporto a Luciani. Masala è pericoloso al 54’ con un tiro che sfiora il palo destro. Al 59’ Luciani appoggia dietro a Sorrentino che calcia al volo ma fuori. Miracolo di Zaccagno al 61’ su Owusu in area piccola.

Al 65’ Zecca lancia Sorrentino che scatta e viene atterrato in area ma l’assistente ha la bandierina alzata per il fuorigioco. Al 73’ il raddoppio: Cerri apre il contropiede, Guida lo chiude con un tiro angolato. All’81’ Zaccagno si oppone al bolide di Puczka che dopo due minuti mette una palla in mezzo dove Cerri incorna per il 3-0.

