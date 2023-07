Torres sconfitta anche dal Padova 

Pieve di Cadore. Buona prova, con più occasioni rispetto all’amichevole contro il Como, ma a Pieve di Cadore la Torres è ancora sconfitta: il Padova si impone 1-0 con una incornata di Delli Carri al 52’. Fermi per precauzione il difensore Dametto e il centrocampista Nunziatini, il tecnico Alfonso Greco ha proposto inizialmente uno schieramento con Zaccagno in porta, i difensori Antonelli, Idda e Fabriani, Pelematti a fare tutta la corsia sinistra e Zecca quella destra (ma soprattutto in fase offensiva). A centrocampo Urso e Giorico centrali, in attacco Ruocco a supporto di Diakite (che ha sfiorato la rete in apertura) e Scotto. Un modulo che in realtà cambia: in fase difensiva si trovano in linea sempre almeno quattro difensori, con l’esterno sinistro (Pelematti) chiamato a rientrare più di Zecca, mentre in attacco Ruocco è libero di spaziare anche dietro le punte come fosse un trequartista e la difesa che resta a tre.

Nel primo tempo buon avvio di Ruocco e Diakite, andati anche andati vicino al gol. Nella ripresa l’allenatore rossoblù ha praticamente utilizzato tutti i cambi a disposizione: il portiere Petriccione, il difensore Pinna, gli esterni Liviero e Mandrelli, i centrocampisti Lora e Masala, le punte Sanat, Menabo e Fishnaller. Il Padova è andato in vantaggio al 52’ con colpo di testa di Delli Carri sugli sviluppi di un corner.La Torres ha cercato il pareggio sfiorandolo soprattutto negli ultimi 20’ con tutte le punte. Fishnaller ha confermato la sua pericolosità e Sanat ha voglia di recuperare dopo la sfortunatissima stagione passata, che lo ha visto infortunarsi proprio dopo aver firmato il suo primo gol (alla Reggiana).

La squadra sassarese resterà nel ritiro friulano di Sappada sino al 3 agosto. Ultima amichevole martedì 1° agosto contro il Cjarlins Muzane, squadra della serie D.

