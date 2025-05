Torres, scelte ponderate 

Sassari. Se la riflessione sul divorzio da Alfonso Greco è stata approfondita e lunga quasi due settimane, altrettanta ponderatezza occorre nella scelta dell'allenatore che lo sostituirà sulla panchina della Torres. La società sassarese intende aprire un nuovo ciclo che porti a risultati migliori almeno nei playoff, dato che il terzo posto di quest'anno e il secondo del campionato 2023/24 sono migliorabili solo col primato e la promozione diretta in serie B.

Va detto che la notizia della separazione consensuale è stata accolta senza sorprese dalla città e persino con sollievo da quella parte di tifoseria che aveva sempre criticato Greco. D'altro canto c'è pure chi resta in attesa, perché comunque il tecnico romano ha ottenuto risultati molto buoni in campionato, esclusi naturalmente i playoff.

Quale allenatore?

Due le strade da percorrere: o un allenatore giovane ma che si sia già messo in luce per gioco e idee, oppure un tecnico navigato che abbia già esperienza di serie B. Giusto per fare qualche esempio: nel primo caso rientra Fabio Prosperi classe 1979, che ha disputato buone stagioni sulle panchine di Campobasso, Pianese e Sambenedettese.

Un altro allenatore libero è Francesco Tomei, classe 1972, che non resta al Picerno (girone C della Terza Serie) perché sostituito dal vice De Luca. Tomei ha allenato pure il Monopoli, oltre ad avere fatto da vice a Verona, Roma e Lecce, quindi ha comunque conosciuto il calcio delle serie superiori. E va detto che entrambi i profili hanno le caratteristiche per essere valutati dalla dirigenza. Di allenatori che invece stazionano più in serie B che in C ce ne sono almeno una dozzina. Tra questi, ma è solo un esempio, Eugenio Corini, classe 1970, ex Cremonese in B categoria fatta anche con Brescia e Palermo dove ha guidato le squadre pure in serie A.

Le prossime mosse

Per ora non filtra alcuna voce, ma è auspicabile che la scelta del nuovo allenatore venga fatta dalla Torres entro fine mese, al massimo entro la prima settimana di giugno. Bisognerà infatti iniziare a muoversi sul mercato sia per acquistare nuovi giocatori, che per “piazzare” quelli sotto contratto sino al 2026 ma che non rientrano nei piani per la stagione prossima.

Dei 25 elementi della rosa, compresi i tre giocatori in prestito (Nunziatini, Coccolo e Goglino), almeno una decina saranno cambiati con attenzione alla carta d'identità del gruppo che va abbassata, perché 11 Over 30 sono troppi, tanto più se sono praticamente tutti tra i 16-17 giocatori più utilizzati.

