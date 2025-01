Torres, sarà una sfida “sporca” 

La Torres vuole il poker col Campobasso. Battere domani i molisani al “Vanni Sanna” (inizio ore 15) significa incamerare la quarta vittoria di fila e continuare il pressing sulla capolista Virtus Entella. La squadra ospite, neopromossa, ha 3 punti di vantaggio sui playout, quindi può giocare per il pareggio. Il tecnico Alfonso Greco sa che non può certo aspettarsi una gara a viso aperto o contro una difesa alta come accaduto contro Pescara e Milan Futuro. «Ci aspetta una partita fisica, sporca, dove dovremo essere in grado di usare pazienza e intelligenza, attaccare con equilibrio senza sbilanciarsi offrendo loro le ripartenze». Prudenza giustificata dall'esperienza. «In questo campionato abbiamo visto che se abbassi la guardia ti fai male, quindi per avere continuità di risultati devi avere continuità di prestazioni».

In campo

In attacco si torna quasi alla normalità, perché l'infortunato Gigi Scotto è stato sostituito con Luca Zamparo, proveniente dal Vicenza. L'allenatore rossoblù sottolinea: «Zamparo è un profilo che cercavamo, giocatore che ha dimostrato tanto in questa categoria e sono sicuro che ci darà una mano, abbiamo un'opzione in più per quello che ricordatevi il secondo attacco del campionato».

Oltre a Zamparo, che andrà in panchina, c'è anche il centravanti Adama Diakite: «Ha recuperato e stiamo cercando di portarlo alla migliore condizione». Da capire se Diakite è già pronto per giocare da titolare o se anche lui inizierà in panchina. Per il resto nessun giocatore squalificato e quindi mister Greco ha solo l'imbarazzo della scelta, anche se l'unico dubbio dovrebbe essere il discorso se affidarsi a tre centrocampisti inserendo Mastinu sulla trequarti come col Milan, oppure se tornare a un tridente più tradizionale con Nanni o Diakite centrali e sulle ali Fischnaller e Varela.

Mercato

Si registra un'altra partenza: il difensore Luca Coccolo, classe 1998, va in prestito alla Pro Patria. Il giocatore è stato ingaggiato dalla Torres in estate dopo che si era svincolato dal Cesena. Ha anche offerto buone prestazioni da centrale una volta ritrovata la condizione, ma il rientro di Antonelli e Idda lo ha di fatto chiuso e quindi la società sassarese preferisce cederlo in prestito a una squadra dove possa giocare.

La partenza di Coccolo potrebbe preludere a un altro arrivo, anche se una volta ingaggiato l'attaccante Luca Zamparo non c'è una particolare urgenza negli altri reparti, vale a dire difesa e centrocampo.

