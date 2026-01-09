«Torres, sarà durissima» 

Sassari. «Al mercato non penso, la testa è solo alla gara col Campobasso». Il tecnico Alfonso Greco rinvia i pensieri sulla campagna acquisti e cessioni per concentrarsi sul match odierno: al “Vanni Sanna” arriva il Campobasso (ore 14,30) per il secondo turno del girone di ritorno. «È la seconda finale e la nostra classifica ha bisogno di punti, dare continuità alla vittoria di Pontedera sarebbe molto importante», spiega l’allenatore rossoblù.

Un successo, il secondo di fila e il terzo assoluto, potrebbe consentire di risalire di un’altra posizione (il Bra è a portata di sorpasso) o comunque di dare slancio alla rimonta.

Difesa in emergenza

Idda resta ancora fermo per l’infortunio, Scheffer è in Argentina per farsi curare, Mercadante non sarà della partita come fa capire l’allenatore: «Ho bisogno di giocatori che si buttino nel fuoco per questa maglia, abbiamo preso atto delle intenzioni di Mercadante. Vediamo se cambia qualcosa, noi abbiamo bisogno di gente che dia non il cento per cento ma il mille per cento, sono fiducioso su chi scenderà in campo perché i ragazzi si stanno allenando con grande intensità».

Il tecnico rossoblù chiarisce: «Non cambio sistema di gioco». Il terzetto arretrato sarà quindi composto da Fabriani, Antonelli e uno tra Biagetti, Liviero e Zambataro, che possono ricoprire il ruolo senza problemi. Una fascia sinistra con Liviero e Zambataro consentirebbe l’alternanza tra due giocatori che sanno sia coprire sia spingere per crossare. Certo è che ora sul mercato si cerca non solo un attaccante ma anche un difensore mancino.

L’avversaria

«Sarà una gara durissima contro una formazione che attraversa un buon momento e ha anche cambiato modo di giocare». Il Campobasso aveva iniziato con la difesa a quattro ma è passato alla difesa a tre per un modulo molto simile a quello torresino. Nelle ultime otto gare la formazione molisana ha incassato solo la sconfitta di Bra (2-0) a fronte di 3 vittorie e 4 pareggi.

All’andata finì 2-1 per il Campobasso con doppietta di Bifulco (il secondo gol all’81’) e in mezzo la rete di Musso. E Bifulco con 7 reti è il top scorer degli avversari davanti a Leonetti con 5 e Gala con 4. Occhio infine a questo dato: gli ospiti hanno realizzato ben 8 reti dal 76’ in poi.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Liviero (Biagetti); Sala, Giorico, Brentan, Zambataro; Mastinu; Di Stefano, Musso.

RIPRODUZIONE RISERVATA