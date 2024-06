torres: ruocco a rischio 

Sassari. Con 18 giocatori sotto contratto almeno per la stagione prossima (qualcuno anche sino al 2026) e una rosa da rinforzare con 4, massimo 5 elementi, la Torres si muove senza fretta sul mercato. Con le idee chiare ma anche la strategia per ingaggiare i giocatori giusti senza farsi imporre i prezzi. Si parla, si fanno sondaggi, si valuta, ma le trattative vere e proprie inizieranno solo dopo il 30 giugno, quando scadono i contratti dei professionisti che hanno firmato sino al 2024.

Cosa serve

Gli obiettivi sono definiti. Per puntellare la squadra del tecnico Alfonso Greco, che ha chiuso il campionato al secondo posto, occorre un giocatore per ruolo. Anzitutto un difensore mancino per fare da braccetto sinistro nella difesa a tre. Ruolo che attualmente svolge Paolo Dametto. Il suo cambio sarebbe stato Riccardo Pinna, classe 200, che però, visto lo scarso utilizzo, verrà lasciato libero e dovrebbe accasarsi col Latte Dolce in serie D.

In fascia

L’altro ruolo sott’occhio è quello di esterno, in modo da averne quattro da ruotare. A oggi ci sono Giacomo Zecca, Eyob Zambatari e Matteo Liviero. A inizio stagione era stato provato a sinistra Andrea Pelamatti, classe 2004, prelevato dalla primavera dell’Inter, ma a stagione in corso è stato ceduto in prestito alla Recanatese. Il periodo è finito ma l’impressione è che la società rossoblù voglia fargli fare esperienza un altro anno.

Al centro

Il terzo ruolo è quello di centrocampista centrale. La coppia più utilizzata è stata quella formata da Daniele Giorico e Giuseppe Mastinu. Terzo come impiego il ventiduenne Stefano Cester, controllato però dal Vicenza. Qualora sia possibile, la Torres lo tratterrà. Sembrano in calo le quotazioni di Kalifa Kujabi e quindi l’arrivo di un altro giocatore diventa indispensabile, anche se si confida sulla crescita di Francesco Nunziatini, classe 2003, che i rossoblù vogliono acquistare a titolo definitivo dall’Inter. Il quarto giocatore dovrebbe essere una punta, anche se pure qui si confida sull’evoluzione di un altro giovane, Pato Goglino, classe 2001.

La situazione

Il pezzo più ambito della squadra sassarese è l’attaccante Francesco Ruocco, classe 2001. La Sampdoria è sembrata interessata, ma andrà via solo se l’offerta economica sarà ritenuta congrua. Sul fronte trattative, quella che sembra più calda riguarda il difensore Gianmaria Zanandrea, classe 1999, in uscita dal Legnago dove ha giocato 17 gare e segnato una rete.

Per quanto riguarda invece i prolungamenti di contratto il terzino destro Christian Fabriani, classe 2001, è decisamente in vantaggio sul coetaneo e pari ruolo Giacomo Siniega.

Infine, per i portieri va considerato che l’addio al calcio giocato di Pierpaolo Garau, classe 1983, lascia scoperta la terza casella di un ruolo che propone nella rosa rossoblù al momento Andrea Zaccagno e Danilo Petriccione.

