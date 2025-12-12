VaiOnline
Serie C.
13 dicembre 2025 alle 00:06

Torres, riaccendi la luce   

A Gubbio (14.30) serve un successo per iniziare la risalita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari e Gubbio sono accomunate dalla Discesa dei Ceri, ma questo pomeriggio (ore 14.30) il gemellaggio viene messo da parte. Nella tana del “lupo” il fioretto che vuol fare la Torres riguarda la vittoria. Obiettivo da raggiungere entro la fine del girone d'andata e del 2025 per accendere quella scintilla chiesta dal tecnico Greco.

La differenza di classifica non muta le intenzioni dei rossoblù. Il Gubbio avrà conquistato anche il doppio dei punti, sarà anche coriaceo davanti al proprio pubblico (una sola sconfitta, 0-2 col Guidonia) ma non è certo uno schiacciasassi. Ben sette volte in otto gare, gli avversari hanno portato via almeno un punto. Alla Torres il pareggio serve, ma solo il successo può cambiare prospettiva prima della riapertura di mercato a gennaio.

Le scelte

L'allenatore Alfonso Greco sta cambiando pochissimo, mantenendo sempre almeno nove giocatori. A centrocampo dovrebbe essere preferito ancora Giorico a Brentan. In attacco Musso è galvanizzato dal gol, Di Stefano sta facendo prestazioni importanti e quindi l'unico non sicuro sembra Starita che potrebbe essere sostituito da Lunghi o da Mastinu qualora il capitano venga spostato sulla trequarti per irrobustire il centrocampo con Brentan o con Masala. In difesa da capire se verrà confermato ancora Fabriani, che attraversa un momento non felicissimo dal punto di vista mentale, oppure se rientra il veterano Mercadante. Si parla appunto di due, massimo tre variazioni, anche se va ricordato come il tecnico romano si aspetti molto anche dai giocatori che vengono inseriti a partita in corso.

Il Gubbio

Gioca con la difesa a tre e due esterni che aiutano la difesa. Il tecnico Di Carlo utilizza abitualmente il centrocampo a cinque, con la sola variazione di un trequartista dietro le due punte. Tommasini, top scorer con 4 gol, ha recuperato dall'infortunio e nel turno scorso è entrato nella ripresa. L'altro giocatore da tenere d'occhio è La Mantia, punta ben strutturata fisicamente che ha già firmato 3 reti, come il centrocampista Carraro, veterano della serie C, alla nona stagione di fila, molte spese col Feralpisalò. Le statistiche suggeriscono la tendenza a segnare entro il 75’: appena un gol nel recupero e nessuno nell'ultimo quarto d'ora.

La sconfitta con la Pianese dell'ultima giornata ha interrotto una serie di sei risultati utili, con cinque pareggi consecutivi.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani (Mercadante); Sala, Giorico, Mastinu (Brentan), Zambataro; Starita (Mastinu); Di Stefano, Musso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Tra ruspe e auto incolonnate, il nuovo volto dell’ex Carlo Felice

Da strada extraurbana a polo commerciale, quattro chilometri a passo lento  
Riccardo Spignesi
Lo sciopero

«Più lavoro e salute, no a una manovra che punta al riarmo»

Un migliaio in piazza a Cagliari, anche tanti studenti e pensionati  
Trasporti

Nuova continuità, sfida sui cieli sardi

Aeroitalia parteciperà al bando. L’ipotesi: in campo anche Ita e Volotea 
(m. r.)
Il caso

Abbanoa, il controllo ai sindaci

Il sì alla restituzione degli aiuti di Stato riduce la quota della Regione 
Il focus

La scossa di Pier Silvio riaccende Forza Italia

Nell’Isola gli azzurri punteranno ancora sull’esperienza di Pittalis 
Lorenzo Piras
Call center

Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa

Dal Cup, all’Inps, al cambio del medico: parlare con un operatore è un’impresa 
Sara Marci
Conti pubblici

Manovra, slitta l’approdo in Senato

Leo: «Taglio Irpef più ampio nel 2026». Giorgetti: «Sull’oro norma-simbolo» 
Salute

Influenza: su i contagi, c’è un nuovo ceppo

La Sardegna fra le regioni più colpite, per i bambini il rischio è triplo 