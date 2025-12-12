Torres, riaccendi la luce   

Sassari e Gubbio sono accomunate dalla Discesa dei Ceri, ma questo pomeriggio (ore 14.30) il gemellaggio viene messo da parte. Nella tana del “lupo” il fioretto che vuol fare la Torres riguarda la vittoria. Obiettivo da raggiungere entro la fine del girone d'andata e del 2025 per accendere quella scintilla chiesta dal tecnico Greco.

La differenza di classifica non muta le intenzioni dei rossoblù. Il Gubbio avrà conquistato anche il doppio dei punti, sarà anche coriaceo davanti al proprio pubblico (una sola sconfitta, 0-2 col Guidonia) ma non è certo uno schiacciasassi. Ben sette volte in otto gare, gli avversari hanno portato via almeno un punto. Alla Torres il pareggio serve, ma solo il successo può cambiare prospettiva prima della riapertura di mercato a gennaio.

Le scelte

L'allenatore Alfonso Greco sta cambiando pochissimo, mantenendo sempre almeno nove giocatori. A centrocampo dovrebbe essere preferito ancora Giorico a Brentan. In attacco Musso è galvanizzato dal gol, Di Stefano sta facendo prestazioni importanti e quindi l'unico non sicuro sembra Starita che potrebbe essere sostituito da Lunghi o da Mastinu qualora il capitano venga spostato sulla trequarti per irrobustire il centrocampo con Brentan o con Masala. In difesa da capire se verrà confermato ancora Fabriani, che attraversa un momento non felicissimo dal punto di vista mentale, oppure se rientra il veterano Mercadante. Si parla appunto di due, massimo tre variazioni, anche se va ricordato come il tecnico romano si aspetti molto anche dai giocatori che vengono inseriti a partita in corso.

Il Gubbio

Gioca con la difesa a tre e due esterni che aiutano la difesa. Il tecnico Di Carlo utilizza abitualmente il centrocampo a cinque, con la sola variazione di un trequartista dietro le due punte. Tommasini, top scorer con 4 gol, ha recuperato dall'infortunio e nel turno scorso è entrato nella ripresa. L'altro giocatore da tenere d'occhio è La Mantia, punta ben strutturata fisicamente che ha già firmato 3 reti, come il centrocampista Carraro, veterano della serie C, alla nona stagione di fila, molte spese col Feralpisalò. Le statistiche suggeriscono la tendenza a segnare entro il 75’: appena un gol nel recupero e nessuno nell'ultimo quarto d'ora.

La sconfitta con la Pianese dell'ultima giornata ha interrotto una serie di sei risultati utili, con cinque pareggi consecutivi.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani (Mercadante); Sala, Giorico, Mastinu (Brentan), Zambataro; Starita (Mastinu); Di Stefano, Musso.

