Torres, quanto entusiasmo! 

«I giovani per avere slancio e un progetto nuovo per divertire e divertirci, restando un’azienda affidabile»: così il patron Pierluigi Pinna agli oltre duemila tifosi accorsi al “Vanni Sanna” per la presentazione della stagione della Torres 2025/26. Questa volta la Curva Nord è stata ricreata in un settore della tribuna coperta, con tanto di cori e fumogeni. Il presidente Stefano Udassi: «Abbiamo abbassato l’età media della squadra tenendo lo zoccolo duro di alcuni giocatori che devono indicare la strada maestra ai giovani». Ovazione per il presidente onorario, Guido Garrucciu, 95 anni e 8 mesi, come ci tiene a specificare: «Il sogno è solo rimandato».

Il tecnico Michele Pazienza, accolto da applausi e cori: «Mi piace l’entusiasmo che si respira dall’inizio, dobbiamo alimentarlo con le prestazioni come fatto nella prima uscita di Coppa Italia. Dobbiamo sudare la maglia. L’unica promessa che faccio è che i ragazzi correranno sino all’ultimo minuto. Le altre cose verranno di conseguenza».

È stato presentato anche il settore giovanile (responsabile Luca Raineri) che propone anche cinque squadre in campo nei campionati nazionali: Primavera 3, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14. Inoltre ci sono anche la Scuola Calcio e la Academy, a conferma del grosso lavoro fatto in questi anni dalla dirigenza.

Il pubblico

Tra gli obiettivi anche quello di provare a staccare più dei 1.800 abbonamenti del campionato passato. Finora si viaggia poco sopra i 1.400. Da ricordare che nel campionato che si apre sabato la capienza del “Vanni Sanna” è stata aumentata a 6.300 posti: «Per la prima volta abbiamo tutte le autorizzazioni e certificazioni, senza alcuna deroga».

Nel pomeriggio la Torres aveva sostenuto un test amichevole contro la Primavera allenata da Marco Sanna. È finita 4-1 con reti di Nunziatini, Bonin, Fois e Diakite.

Mercato

Nuovo prestito per l’esterno offensivo Pato Goglino, 24 anni: andrà a giocare in serie D con il Caldiero Terme. Nella stagione passata era invece stato dato in prestito al Sestri Levante dove ha accumulato una decina di presenze.

Saltato il trasferimento dell’esterno Eyab Zambataro alla Ternana, si cerca di capire se può trovare altra collocazione, mentre il difensore Paolo Dametto sarebbe vicino al Cosenza. In attesa di sistemazione anche l’esterno Matteo Liviero.

Le uscite sono indispensabili per fare spazio almeno a una new entry. Ruolo? La coperta è corta sugli esterni, dove a oggi solo Zecca e Nunziatini garantiscono affidabilità.

