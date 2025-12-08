Torres, qualcosa si muove 

Sassari. La Torres c'è e sta provando a rientrare in un campionato dove per tre mesi ha balbettato. I problemi al momento del divorzio dal tecnico Pazienza erano soprattutto quattro: squadra senza una fisionomia precisa, attacco sterile, il tabù vittoria e una fase difensiva con errori grossolani. Dopo tre settimane e tre gare, si può dire che il tecnico Alfonso Greco ne ha risolti quasi due.

Identità

Contro il Pineto si è vista una Torres autoritaria e capace di mettere sotto l'avversaria per lunghi tratti, almeno quando si è giocato. Flashback: domenica il Ravenna ha ribaltato il match segnando al 94' e al 102' perché l'arbitro ha concesso il recupero adeguato al tempo perso. Quello che non ha fatto Rossini di Torino al “Vanni Sanna”: appena 4 minuti nel primo tempo e 5 nel secondo, un terzo del tempo sprecato a causa delle sceneggiate e delle proteste degli ospiti, tollerate e anzi facilitate dalla condotta del direttore di gara.

Attacco

Da 5 gol in 13 partite si è passati a un gol di media. La Torres di Greco ha sempre segnato. Non riesce però a concretizzare con una proporzione adeguata al numero di tiri in porta creati, che sono indubbiamente aumentati, visto che prima le azioni producevano rarissimi tiri nello specchio. Musso è tornato al gol, Di Stefano sta crescendo. All'appello mancano Starita e Diakite. E se si provasse con qualche interpete diverso come Bonin o Carboni?

Tabù vittoria

Sono salite a 15 le partite senza i 3 punti, però i due pareggi casalinghi contro Perugia e Pineto sono stati preziosi, perché nelle ultime tre gare Perugia e Pontedera sono rimaste a mani vuote, quindi Mastinu e compagni hanno recuperato 2 punti. La Sambenedettese ha tenuto la stessa media della Torres, mentre Bra e Livorno (che però domenica riposa) hanno ottenuto 7 punti. Se dovesse arrivare il filotto di risultati utili con qualche vittoria sul quale punta il tecnico Greco, la squadra sassarese può anche scalare di due posizioni, che significa sempre playout ma con ben altra prospettiva e fiducia sul futuro.

Errori e orrori

Continuano a essere il tallone d'Achille nonostante il cambio di allenatore. Tra autogo e palloni persi nella propria trequarti, la Torres ha regalato finora almeno 5-6 punti che avrebbero consentito di poter lottare per la salvezza con serenità. Nella gestione Greco il Perugia ha raggiunto il pari su autogol di Brentan, il Livorno ha vinto 3-1 grazie a due rigori e una palla persa da Starita nella propria trequarti e il Pineto è passato momentaneamente in vantaggio su palla persa da Giorico nell'impostare l'azione sotto il centrocampo.

