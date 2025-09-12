«Torres, puoi e devi crescere» 

Sassari. «Dobbiamo crescere moltissimo, soprattutto coi giovani, ma nel frattempo dobbiamo imparare ad essere brutti e sporchi in situazioni difficili per portare qualcosa a casa». Il tecnico Michele Pazienza sintetizza il dilemma della Torres: un organico ringiovanito e destinato a migliorare, ma che deve fare punti senza aspettare i tempi lunghi della crescita. Domani a Sestri Levante (inizio ore 15) è soltanto il quarto turno di campionato, ma la squadra sassarese è obbligata a fare risultato, anzi a vincere, perché dopo le due sconfitte di fila (Catanzaro e Pianese) è già in zona pericolosa. Chiaramente c'è il tempo per recuperare, ma incassare la terza sconfitta consecutiva significherebbe far aumentare la pressione a livelli poco sostenibili. Alla vigilia della partenza per la Liguria l'allenatore rossoblù ha parlato in maniera diretta, senza svicolare anche dalle domande insidiose.

Mister Pazienza, che settimana è stata?

«Abbiamo fatto l’analisi dei 95 minuti di gara per capire cosa non è andato, dove dobbiamo migliorare. All’inizio della settimana c'era delusione, poi è emersa la voglia di rivalsa, la voglia di dimostrare che non siamo quelli dell’ultima uscita. Ci siamo allenati con energia».

La classifica non aspetta i tempi lunghi di crescita, come reagire?

«Questa squadra può e deve crescere moltissimo, lo farà soprattutto coi giovani però non dobbiamo perdere terreno, punti per strada, a Campobasso potevamo ottenere un risultato diverso per quanto prodotto. Nell’ultima gara anche in inferiorità numerica dovevamo portare via qualcosa».

Quattro infortunati, alcuni giocatori non ancora in condizione, è preoccupato?

«Solo Lattanzio ha avuto un infortunio muscolare, probabilmente per carichi di lavoro a cui non era abituato. Poi ci sono i giocatori che sono arrivati ma erano fuori rosa e quindi devono ritrovare la condizione. Non la condizione massima, ma quella che si deve avere a questo punto del campionato. Certo, un pizzico di esperienza e personalità in più ci farebbero comodo, ma chi sta giocando sta dando il massimo».

La partenza a rilento la allarma?

«L'estate scorsa il progetto della Torres era di migliorare ancora la rosa, quest'anno la dirigenza è stata chiara: scegliere giovani da far crescere mantenendo alcuni giocatori più esperti che possano aiutarli. Si mettono le basi per il futuro, credo che anche i tifosi lo abbiamo capito. Non sarà una stagione facile, ma abbiamo bisogno dei tifosi perché la crescita passa anche attraverso le cattive partite come contro la Pianese».

Avete preso tre gol su quattro da calcio piazzato, quali sono le consegne?

«Sulle punizioni laterali decide un giocatore la linea difensiva e si fa riferimento allo spazio, mentre sui calci d’angolo si lasciano due o tre giocatori a zona e gli altri marcano a uomo, il nostro match analyst ci indica i giocatori più pericolosi».

Che avversaria sarà il Bra?

«È squadra abbastanza giovane, dinamica, che non dà punti di riferimento perché si scambiano di posizione e ruolo nella fase di possesso».

