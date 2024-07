torres, prove di modulo 

Sappada. «Sarà un’amichevole, sarà anche relativo, ma iniziare con una vittoria è sempre ottimo». Questo il commento del centrocampista Alessandro Masala dopo il successo della Torres per 1-0 sul campo dell’Unione Clodiense 1971, neopromossa in Serie C.La prossima partita dei rossoblù è in programma giovedì contro il Padova, sempre in un campo del bellunese.

In ritiro

La formazione sassarese lavora quasi al fresco nel ritiro di Sappada. «Le prime impressioni sono buone. Certo era la prima prova e abbiamo carichi importanti sulle gambe perché stiamo lavorando anche sulla forza e non solo sulla corsa, ma c’è entusiasmo».

Per il sassarese Masala quella che si apre è la sesta stagione (non consecutiva) in maglia rossoblù, che lo porterà alle 150 presenze. L’anno scorso è stato utilizzato soprattutto da cambio, persino come esterno destro vista la sua grande disponibilità tattica. «Io sono a disposizione del tecnico per quello che serve alla squadra».

Le scelte di Greco

Nella prima amichevole l’allenatore rossoblù Alfonso Greco (per lui è la quarta stagione di fila coi sassaresi) ha dimostrato di volersi affidare ancora al collaudato 3-4-1-2, giusto con qualche variazione nel triangolo offensivo. Più che l’utilizzo (al momento incoraggiante) del difensore Coccolo e del centrocampista Brentan nell’undici schierato in partenza, è significativo quello di Mastinu come trequartista per dare supporto agli attaccanti.

Nella stagione passata infatti Mastinu ha fatto soprattutto il centrocampista al fianco di Giorico: tanta qualità in mezzo al campo ma a detrimento dell’interdizione. L’impressione è che un Mastinu trequartista con le spalle ben coperte da due centrocampisti possa invece esprimere il suo talento negli ultimi 20-25 metri senza doversi preoccupare troppo della fase di copertura.

Variazioni attese

Non ha potuto giocare l’esterno Varela perché dolorante a causa di un pestone, mentre si attende l’arrivo dell’ala Guiebre, prelevata in prestito dal Modena. Potenzialmente sono due giocatori titolari: Varela come esterno di centrocampo e Guiebre come ala del tridente o comunque del triangolo offensivo.

Salvo che mister Greco non stia pensando a variazioni tattiche. In ogni caso solo dopo averli visti in azione nelle amichevoli si potrà capire quale è la collocazione più proficua.

Bisogna ricordare che la Torres avrà almeno due gare di Coppa Italia, se non tre, per testare l’inserimento dei nuovi giocatori. La prima è tra due sabati al “Vanni Sanna” contro il Mantova per i preliminari della Coppa Italia maggiore.

In caso di eliminazione i rossoblù verranno dirottati nella Coppa Italia di Serie C.

RIPRODUZIONE RISERVATA