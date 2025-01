torres, prova di forza 

Torres 2

Campobasso 1

Torres (4-3-3) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca (13’ pt Zambataro), Giorico, Brentan (1’ st Mastinu), Guiebre; Varela (21’ st Diakite), Nanni (1’ st Zamparo), Fischnaller (35’ st Casini). In panchina Petriccione, Petricciuolo, Dametto, Liviero, Fois, Fabriani. Allenatore Greco.

Campobasso (5-3-2) : Forte; Pierno, Mancini, Mondonico, Calabrese, Martina (21’ st Bifulco); Scorza, Pellitteri, D’Angelo (40’ pt Serra); Di Stefano (3’ st Morelli), Di Nardo (21’ st Spalluto). In panchina Neri, Celesia, Forte, Spalluto, Lombari, Bifulco. Allenatore Braglia.

Arbitro : Sfira di Pordenone.

Reti : pt 3’ Di Nardo; st 15’ st Mastinu, 26’ Diakite.

Note : espulsi al 3’ st Scorza per seconda ammonizione e al 42’ Calabrese per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Scorza, Di Stefano, Serra. Spettatori: 3.150 (197 ospiti).

Sassari. Personalità da grande squadra. Vincere contro chi se la gioca a viso aperto è un conto, farlo dopo essere finiti sotto contro un’avversaria che pensa solo a spezzare il gioco è sintomo di forza morale prima ancora che tecnica. Col Campobasso finisce 2-1: per la Torres è la quarta vittoria in un girone di ritorno finora senza errori.

E dire che il match era iniziato con una serie di segnali poco incoraggianti nonostante la carica data dal tenore Francesco Demuro nell’eseguire l’inno della squadra: Mastinu in panchina per la tallonite, la rete incassata dopo 3’, l’infortunio a Zecca dopo 11’, un’avversaria chiusa a riccio nella propria metà campo. Gli spazi erano intasati e l’assenza di un cervello (e un piede) rapido come Mastinu si sentiva. Non a caso dopo l’intervallo l’ingresso del numero “10” ha cambiato volto alla partita più di quanto non abbia fatto l’espulsione di Scorza.

La cronaca

È appena il 3’ quando gli ospiti battono un calcio d’angolo da destra, la palla rimbalza in area, vi si avventa Di Nardo (lasciato solo) che con un tiro potente insacca per il vantaggio. All’11’ brutto scontro tra le teste di Zecca e Martina: esce malconcio l’esterno destro torresino, che deve abbandonare il campo. Al 23’ contropiede ospite con Di Nardo, Antonelli riesce a impedirgli il tiro, la difesa recupera e scatta la ripartenza sassarese che si conclude con un tiro da fuori area di Nanni bloccato da Forte.

Nel secondo tempo Campobasso ridotto quasi subito in dieci. Mastinu illumina per i compagni e per sé: al 60’ calcia al volo di sinistro il diagonale del pareggio. La Torres insiste e al 71’ ecco la palla profonda e rasoterra per il neoentrato Diakite che anticipa l’uscita del portiere con un bel tocco.

