Torres pronta a ripartire 

Sassari. Vittoria o destino da inseguitrice. Il calendario propone alla Torres il secondo turno casalingo di fila: oggi alle 20,45 si gioca col Pineto in un “Vanni Sanna” che ci si augura accolga 5mila tifosi come nel match di mercoledì scorso contro il Milan Futuro. Nonostante sia appena il quinto turno di campionato, la squadra sassarese è chiamata alla vittoria perché è impensabile che stecchino tutte e tre le formazioni davanti: il duo di testa Pescara-Virtus Entella e la vice capolista Vis Pesaro. Il rischio è perdere contatto con la vetta dopo il fallito aggancio (i rossoblù sono a -2).

C’è da riscattare la prova opaca contro i rossoneri, con i quali a differenza delle partite giocate sinora la Torres è raramente apparsa in grado di assumere il controllo dei ritmi della gara, sovrastata spesso atleticamente da un gruppo più giovane e con qualche buona individualità. Occorre dare un segnale.

L’avversaria

Il Pineto ha 5 punti e ha segnato finora 3 reti tutte in una gara, il casalingo 3-1 sull’Arezzo, vittoria successiva ai due pareggi a reti bianche contro Lucchese e Sestri Levante. Nell’ultimo turno ha perso in trasferta con la Ternana per 3-0.

Gli abruzzesi hanno chiuso la stagione da matricola della Serie C al quattordicesimo posto e la salvezza senza patemi resta l’obiettivo massimo della formazione allenata dal tecnico Cudini, che ha utilizzato soprattutto il 3-4-3. Nel terzetto della retroguardia è il 31enne De Santis a fare da guida. Mix di esperti e giovani anche a centrocampo dove c’è Amadio, classe 1989, che 14 anni fa era all’Alghero. In attacco c’è Del Sole, ex Juventus U23 che ha assaggiato la B col Pescara. Occhio anche a Bruzzaniti, che frequenta la Serie C da qualche anno. Insomma, discreto organico ma niente più.

Le novità

Qualche cambiamento si impone rispetto all’undici titolare schierato contro il Milan Futuro. Sia per le assenze (il difensore Idda e l’ala Varela), sia per gli acciaccati (il centrocampista Giorico, l’esterno Zecca e il difensore Antonelli), sia per non insistere sui giocatori più utilizzati nelle ultime due gare, visto che questa è la terza partita in otto giorni.

In attacco potrebbe giocare dal primo minuto Nanni, qualora Diakite sia ancora indisponibile. Il centravanti si candida a subentrare a Fischnaller o Scotto, con l’escluso che subentrerà dalla panchina. Sulle fasce invece Zambataro e Guiebre dovrebbero rilevare Zecca e Liviero per apportare freschezza atletica.

In difesa non dovrebbero esserci novità, mentre a centrocampo è probabile venga utilizzato Mastinu insieme con Masala o Brentan. A meno che il mister rossoblù non lo voglia di nuovo impiegare come trequartista in azione dietro due punte.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zaccagno, Masala, Brentan, Guiebre; Mastinu; Scotto, Nanni.

