torres prima gioia, ko Uri e Tharros 

Primo successo per la Torres. Atletico Uri e Tharros ko nel secondo turno della Serie C.

Buona la prima

Comincia bene l’avventura di Emanuele Riu sulla panchina della Torres. Le rossoblù in casa superano il Torino con un secco 3-0 firmato da Piras e Loupattij (doppietta). Sconfitta (2-0) contro l’Angelo Baiardo invece per l’Atletico Uri. Secondo tonfo anche per la Tharros, battuta in casa dalla Caronnese per 7-0. Le lombarde saranno le avversarie delle giallorosse nella prossima giornata del girone A, mentre la Torres riceverà a sassari le brianzole del Lesmo (sabato in anticipo) e la Tharros cercherà punti in trasferta contro l’Azalee Solbiatese.

Si scaldano i motori

Eccellenza, ci siamo: si comincia il prossimo weekend. «Dodici squadre in rappresentanza di tutte le province della Sardegna, dal nord al sud, e con due-tre squadre che sono quasi pronte per aggiungersi l’anno prossimo. Sono felicissimo perché è la conferma del processo di crescita di tutto il movimento femminile in Sardegna».

C’è grande entusiasmo nelle parole di Gianni Cadoni, presidente della Figc Sardegna, che non manca di fare una menzione speciale alle quattro debuttanti di questa nuova edizione del torneo: «Marzio Lepri Torres, Alghero, Porto Rotondo e Simaxis sono società preparate e organizzate per partecipare a un campionato apicale come l’Eccellenza regionale. Sono convinto che sarà un torneo competitivo e voglio fare un augurio a tutte le squadre per una stagione che possa essere all’insegna del fair play».

Il massimo dirigente sgombra tutti i dubbi anche sulla disputa della Coppa Italia. «Si giocherà a margine del campionato. Sarà l’occasione, per la vincente, di partecipare alla fase nazionale e, in caso di successo, di accedere alla Serie C». Le dodici squadre si preparano all’esordio. La matricola Marzio Lepri Torres del tecnico Gino Sannia punta su un mix di giovani e più esperte, tra le quali il portiere Silvia Tedde, ex Caprera, Torres e Real Sun Service. Come pure il Castello Cagliari di Arianna Scalas: «Abbiamo mantenuto il gruppo delle giovani dell’anno scorso e inserito nuove ragazze più esperte. L’obiettivo è crescere e migliorare», dice la 30enne allenatrice cagliaritana.