Torres, pomeriggio di fuoco  

Il -5 dalla capolista Pescara impone alla Torres di conquistare l'intera posta in palio a Pontedera nell'anticipo di questo pomeriggio (ore 15). Nonostante sia l'ottavo turno di campionato proprio l'equilibrio tra le cinque, sei formazioni che ambiscono al vertice costringe a reagire ad ogni sconfitta con una vittoria.

Nella stagione passata, incassata la prima sconfitta al dodicesimo turno (2-0 sul campo della Virtus Entella), i rossoblù di Greco reagirono con tre vittorie consecutive. Sarebbe importante ripetersi, anche se tra le trasferte di Pontedera e Legnago c'è il complicato match casalingo contro la Ternana. L'arrivo sulla panchina del Pontedera di Leonardo Menichini (ex vice di Mazzone a Cagliari e capo allenatore della Torres nel 2005) ha infuso energia all'ambiente. Il nuovo tecnico della formazione granata chiede «massima concentrazione e ritmi alti» a un organico con pochissimi Over 30 e tanti Under 24 che quindi sul piano atletico possono produrre una prestazione molto fisica.

Il colpaccio

La Torres ha tre motivi per essere possibilista sul colpaccio. Il primo è l'ottimo rendimento in trasferta avuto finora con tre vittorie e un pareggio, quello di Pescara. Il secondo riguarda la solidità mentale di un gruppo rodato e con tanti giocatori esperti. Il terzo concerne i rientri importanti. Potrebbe giocare già dal primo minuto il regista Giorico, che è il migliore nel settore dei centrocampisti per capacità di controllare il ritmo delle azioni. In coppia con Mastinu (più probabile) o Casini (meno probabile) può dare brio e profondità di passaggi all'azione offensiva. Sta meglio anche l'esterno destro Zecca. Magari non è pronto per disputare 90 minuti, ma anche per un tempo può essere decisivo, non solo perché sa affondare sulla fascia e crossare bene, ma anche perché è il migliore fra tutti gli esterni per puntualità nella chiusura della diagonale offensiva. Uniti ai due rientri c'è anche la condizione che cresce del centravanti Diakite che si candida alla staffetta con Nanni.

Gli assenti

Alla Torres mancherà Zaccagno, fermato per un turno dopo l'espulsione nel finale contro Arezzo, quando era dovuto uscire dall'area per commettere fallo da ultimo uomo. Il suo posto sarà preso da Petriccione, che ha giocato già da titolare in Coppa Italia contro l'Albinoleffe, nel match vinto dalla squadra sassarese per 3-1 che è valso l'approdo ai sedicesimi di finale. Assenti invece per infortunio il difensore Antonelli e il centrocampista Brentan.

Nel Pontedera due gli squalificati: stangata di tre turni per l'attaccante Ngok-Italeng, che tra l'altro con 4 reti è anche il top scorer dei toscani, mentre è stato appiedato per una giornata il centrocampista Ladinetti, altro riferimento per i toscani.

Torres (3-4-3) : Petriccione; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zecca (Zambataro), Giorico, Mastinu, Liviero; Varela, Nanni (Scotto), Fischnaller. All. Greco.

