Torres, per puntare ai playoff servono idee chiare e rinforzi 

Se la Torres è da playoff lo si saprà a fine novembre. Se la dirigenza è pronta a rinforzare la squadra lo si capirà a gennaio. Per dare l'assalto alla Serie B però ci vogliono condizioni non ancora raggiunte: una base societaria allargata, un campo di gioco che si accordi come fondo ai campi di allenamento, una maggiore risposta del pubblico, un settore giovanile che sforni all'anno almeno due-tre giovani che valgano il professionismo.

Media portata

L'impressione è che dopo gli exploit di due e tre anni fa e la grande paura della stagione passata, la Torres si sia stabilizzata su obiettivi di media portata, che hanno come massimo traguardo i playoff da posizioni non da podio. A un quarto abbondante di campionato la promozione diretta sembra già ipotecata dallo Spezia, che ha sfiorato l'en plein (8 successi e un pari) distanziando di 8 punti l'inseguitrice Ravenna dopo averla battuta a domicilio. Certo, mancano tre quarti di stagione ma a parte Ravenna, Grosseto e Reggiana, non si vede chi possa dare fastidio ai liguri.

Le antagoniste

La squadra sassarese è nona con 15 punti. La media è da spareggi promozione, ma nelle prossime sei gare affronta cinque avversarie che le stanno davanti in classifica. In palio c'è il consolidamento dei playoff, ma il rischio è anche quello di scivolare fuori e finire nella zona neutra. Squadre come Vado (0-0 al “Vanni Sanna”), Campobasso (1-1 in Molise), Atalanta Under 23 (battuta 2-1 a Sassari, ma ha una gara in meno) e Forlì (1-1 in Romagna) sono concorrenti dirette. La squadra sassarese è stata capace di andare anche un pochino oltre le assenze che hanno ridotto la rosa, ma la situazione di emergenza è destinata a protrarsi almeno per altre due-tre partite.La squadra al completo può migliorare, però sembra che l'attaccante Sorrentino sia un giocatore sul quale non si punta più, dato il silenzio su un suo probabile recupero.

Margini di manovra

La fretta di cedere il trequartista-punta Sanat conferma, insieme al prolungamento dei contratti di alcuni Over 33 (che serve a spalmare i costi) suggeriscono che il budget ha precisi limiti e giustamente la società non intende fare il passo più lungo della gamba. A questo punto però sarebbe utile verificare se si può allargare la base dirigenziale per avere una migliore capacità di spesa. L'altro nodo è il campo: la Torres gioca su quello in erba del “Vanni Sanna” ma si allena sui campi sintetici e questo inevitabilmente aumenta i rischi di infiammazioni e risentimenti muscolari. Il Comune di Sassari ha riqualificato l'impianto e dato una sistemata al manto erboso, ma ha senso insistere su questo tipo di fondo o non sarebbe meglio rifarlo in linea con gli altri campi di allenamento, puntando magari sul sintetico misto? Naturalmente vanno valutati i tempi in modo che non siano d'intralcio al campionato, però alla lunga i benefici sarebbero innegabili.

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