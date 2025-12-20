Torres, peccato: l’Arezzo si salva 

Torres 1
Arezzo 1
Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Brentan (22’ st Masala), Zambataro; Starita (22’ st Mastinu), Di Stefano (14’ st Diakite); Musso (43’ st Lunghi). In panchina Marano, Petriccione, Carboni, Biagetti, Dumani, Bonin, Fabriani, Nunziatini. Allenatore Greco.
Arezzo (3-4-3) : Venturi; Gilli, Chiosa, Gigli; De Col (1’ st Ravasio), Guccione, Mawuli, Righetti (25’ st Perrotta); Pattarello (45’ st Meli ), Cianci, Varela. In panchina Trombini, Galli, Tito, Arena, Sussi, Perrotta, Iaccarino. Allenatore Giampieretti.
Arbitro : Silvestri di Roma.
Reti : pt 8’ Starita; st 27’ Ravasio.
Note : ammoniti Mercadante, Idda, Gigli, Mastinu; recupero: 6’ pt- 6’ st; spettatori 3.203 (199 ospiti).
Sassari. Solida ma non ancora vincente. La Torres chiude il girone d’andata con un risultato comunque pesante: 1-1 contro la vice capolista Arezzo. Grande concretezza nel primo tempo, meglio i toscani nella ripresa, ma nel finale i rossoblù hanno costruito due belle occasioni (Sala e Diakite, prodezze del portiere) che potevano fare riassaporare la vittoria assente dal primo turno.
Cronaca e tattica
Primo tempo molto pratico della Torres, che non si fa scrupoli a calciare lontano la palla quando serve, anche perché giocarla troppo sul disastrato manto erboso del Vanni Sanna può essere un rischio.
Non rischia nulla o quasi la formazione sassarese, se si esclude un mezzo pasticcio di Idda al 40’ che dà all’ex Varela l’opportunità di entrare in area ma Zaccagno ha già chiuso col corpo. Viceversa la squadra sassarese crea tre-quattro azioni interessanti, soprattutto a destra dove Sala è inarrestabile.
Proprio dal suo cross dal fondo all’8’ scaturisce il gol: colpo di testa potente di Di Stefano, il portiere non trattiene e Starita corregge per il vantaggio. Al 13’ su una respinta corta della difesa toscana Di Stefano calcia al volo ma con alzo troppo elevato.
Ripresa
Nel secondo tempo mister Bucchi (in tribuna perché squalificato) inserisce una terza punta e arretra Varela a centrocampo ma col compito di spingere questa volta sulla fascia destra, anche se dopo un quarto d’ora lo riporta a sinistra forse anche per frenare l’esuberanza di Sala.
La Torres arretra il baricentro e lascia l’iniziativa ai toscani. Al 61’ Zaccagno salva in uscita su Pattarello, ma al 72’ Ravasio va via a sinistra e col diagonale pareggia. I rossoblù chiudono in avanti: buon segno.
