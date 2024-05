torres, parte la caccia alle “streghe” 

Sassari. Dall’urna esce il Benevento, che sulla stemma societario ha una strega su una scopa, e per la Torres nei quarti di finale dei playoff si palesa una sfida già di Serie B. Nella stagione 2020/21, quando i sassaresi erano in Serie D, i campani affrontavano il loro secondo campionato di Serie A. Già questo dato basta per spiegare come sia incredibile che Sassari lotti per arrivare tra i Cadetti. «Fa impressione», il commento del capitano Gigi Scotto, «quello che abbiamo fatto in tre anni è allucinante, siamo riusciti a competere con piazze che hanno visto il calcio italiano al massimo livello».

Un altro dato: i rossoblù hanno speso per gli stipendi sul milione di euro, il Benevento ha superato i 9. Il terzo posto dei giallorossi nel girone C dietro l’Avellino (club dal budget simile) è forse deludente, se si pensa che il campionato è stato vinto dalla Juve Stabia che ha speso neppure 2 milioni. Il Benevento è entrato in lizza nel primo turno dei playoff nazionali: all’andata sul campo della Triestina ha pareggiato 1-1 con rete di Lanini al 76’, al ritorno si è imposto 2-1 con i gol di Cicirietti e Perlingieri.

Scotto, domani giocherete allo stadio “Ciro Vigorito” che contiene quasi 17 mila posti: che effetto fa?

«L’auspicio era di confrontarci con una squadra con un pubblico numeroso, e questa è una bella gratificazione».

Affrontate l’allenatore più esperto dei playoff, Auteri, e un organico ricco di giocatori di serie B e serie A. Sensazioni?

«Penso che loro con un giocatore e mezzo paghino tutta la Torres. Sappiamo chi affrontiamo, ma la nostra forza è stata non pensare a chi incontravamo o a quanto avevano speso per costruire la squadra: noi abbiamo cercato sempre di giocare spavaldi con tutti e proveremo a farlo anche questa volta».

Il Benevento utilizza il modulo 3-4-3, abbastanza speculare al vostro. Tatticamente che gara sarà?

«Sarà fatta di duelli, la spunterà chi avrà più bravura nei contrasti e negli episodi».

In porta c’è Paleari, 155 gare in Serie B. Come si batte?

«Ogni singolo giocatore del Benevento ha più esperienza o quasi, ma noi abbiamo Zaccagno in porta. Soprattutto abbiamo il gruppo, dobbiamo giocare questa partita spensierati».

Gare di andata e ritorno, iniziare fuori casa è un vantaggio?

«Non lo so, mi auguro di arrivare nella condizione giusta per giocarci i primi quarti: quello farà la differenza. Stare un mese fermi senza partite è una pazzia».

Cosa vi siete detti negli spogliatoi in queste settimane di preparazione?

«C’era grande attesa per capire contro chi avremmo giocato, ma comunque vada c’è da essere orgogliosi di quanto creato e di questa speranza e questo sogno che ci siamo costruiti. Tutti dobbiamo essere orgogliosi, squadra, dirigenti e tifosi».

L’altro quarto, che incrocerà la vincente del vostro confronto, è Carrarese-Juventus Nex Gen: sorpreso?

«Per nulla. In tempi non sospetti avevo detto che Carrarese e Juve Next gen erano squadre fortissime. La Juve cerca giovani di livello mondiale, la Carrarese ha speso tanto. Noi siamo la squadra che nessuno aspettava e ha meritato di arrivare seconda».

Negli ultimi giorni Gigi Scotto è stato fermato da un virus intestinale. Rischia di saltare la prima gara?

«Non scherziamo, sarò a posto. Da 34 anni aspetto questa gara...».

