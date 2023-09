Torres, parlano i grandi ex 

«Io e Marco eravamo stati richiesti dall'Olbia, ma preferimmo la Torres»: Mario Piga racconta di quando lui e il suo gemello erano due talenti in uscita dal Palau. «La nostra scelta ha creato un po' di antipatia sportiva da parte dell'Olbia, ma ci vogliono bene lo stesso», aggiunge.

Da Sassari Piga spiccò il volo che arrivò sino alla serie A grazie all'Avellino: sua la rete contro la Sampdoria della promozione degli irpini. Alla Torres Mario Piga rientrò nel 1986 e fu un'altra promozione, quella in C1. «Al Nespoli vincemmo 2-1 con reti di Tolu e Monaldo, rimontando lo svantaggio del primo tempo. Quello è il derby che ricordo più volentieri. Non ho mai fatto gol all'Olbia con la maglia rossoblù, ma ho segnato contro i galluresi quando giocavo nella Lucchese».

La terza esperienza di Mario Piga alla Torres è stata da allenatore: una sola stagione, quella 1996/97 dove ottenne la salvezza. Andata e ritorno in fotocopia: 0-0. «Da giocatore o da allenatore, la partita si caricava di più, inutile negarlo, è un derby che è molto sentito da entrambi. Ha sempre un grande fascino, produce sempre gare belle come tensione e poi porta molta gente al campo».

La gara di domani

Piga afferma: «Quest’anno le due squadre sono partite alla grande, sono prime in classifica, quindi una partita sempre bella da vedere lo diventa ancor più quest’anno perché sono convinto che sia Torres sia Olbia faranno di tutto per portarsi i tre punti. La Torres ha trovato una società forte e questo garantisce per il 70% i risultati. A questo punto dipende da giocatori e allenatore, e sono sicuro che il pubblico trascinerà come sa fare. Come augurio sarebbe bello che il derby Olbia-Torres venisse additato come esempio di calcio passionale ma corretto”.

Scelta facile quella di indicare gli uomini che possono essere risolutivi per il derby: “Giorico e Diakite sono quelli che possono dare l’impennata incisiva per i rossoblù, per l’Olbia è Ragatzu può spostare l’ago della bilancia”.

Francolino Fiori

Fiori è stato uno dei più prolifici attaccanti rossoblù: in 82 partite tra il 1996 e il 1999 ha firmato 33 gol e insieme ad Alessandro Frau ha costituito una coppia d'attacco davvero temibile. «Nei due derby che ho giocato è finita però senza reti. In compenso ho fatto gol all'Olbia quando indossavo la maglia del Tempio», ricorda l'ex bomber sassarese che ha lavorato anche da tecnico per la Primavera e il settore giovanile della Torres.

Tra i ricordi, uno curioso che riguarda anche un amico-avversario di Fiori: «Con Massimo Mariani dividevamo la stanza quando giocavamo in rappresentativa, poi però eravamo avversari sul campo perché lui giocava per l'Olbia e devo dire che quando mi marcava facevo davvero fatica contro di lui, sarà che conosceva benissimo le mie caratteristiche».

L'aneddoto riguarda un derby e spiega quale fosse la carica agonistica: «Mi ricordo che in una partita al calcio d'inizio che doveva battere l'Olbia appena la palla arrivò a Bolognesi, il nostro Chessa fece un fallo durissimo che gli costò l'ammonizione dopo pochi secondi. Bolognesi era uno dei giocatori più forti di quell'Olbia e Fabio, che le gare le sentiva tantissimo, voleva mandare un messaggio chiaro».

Per quanto riguarda il derby di domani Francolino Fiori dice: «Olbia-Torres è sempre una partita speciale, bella gara da giocare e poi anche se siamo alla seconda di giornata, è una gara d’alta classifica. Ecco, sarebbe bello fosse così anche nel girone di ritorno, un derby d’alta classifica».

