torres padrona del proprio destino 

Se la Torres chiude al quartultimo posto sarà salvezza senza spareggi. Il Pontedera ha perso e quindi il distacco dall'ultima è di 15 punti, anche in caso di en plein nelle ultime due giornate i toscani non scenderebbero sotto i 9 punti di ritardo e quindi da regolamento il playout non si disputa. Ora quindi i rossoblù devono ottenere la vittoria che vale il quartultimo posto, o forse potrebbe bastare anche non perdere nelle ultime due giornate allungando a otto i turni positivi.

Lo scenario

Certo è che la Torres è diventata padrona del proprio destino. Con meriti propri, perché per un intero girone, da Gubbio al match di Pineto, ha perso solo due volte contro Juventus Next Gen (0-3) e Forlì (0-2). Una costanza di rendimento davvero notevole.

Meglio ha fatto soltanto la capolista Ascoli che a parità di sconfitte (due) ha una serie aperta di 9 vittorie consecutive.

Una dimostrazione impressionante di solidità nel momento più tosto psicologicamente, come confermano le sei partite utili consecutive. Di fatto dopo la pessima partenza, per avere la chance di restare in C senza spareggi, la squadra sassarese col tecnico Alfonso Greco ha tenuto una media da playoff. Con un pizzico di fortuna o un gol in più (opinabile l'annullamento di quello segnato da Zecca col Pineto) ora la Torres sarebbe già al sicuro. E sarebbe un mezzo miracolo. In ogni caso proprio perché il traguardo ora sembra essere alla portata dei sassaresi occorre fare un ultimo sforzo di concentrazione.

La classifica

La Torres è a +4 dalla Sambenedettese, che in questa giornata è rimasta ferma per l'esclusione del Rimini. La formazione sassarese è costretta a chiudere la stagione con un punto in più per peggiore differenza reti negli scontri diretti. Stesso distacco dei rossoblù rispetto al Bra, dove invece l'equilibrio è perfetto: 1-1 in entrambi i confronti. Una piccola curiosità: la Sambenedettese ha scontri diretti favorevoli anche col Bra.

Guardando in alto invece, al quintultimo posto, quello fuori dalla zona playout, il Perugia ha pareggiato sul campo della Ternana e si è portata a +2 dai rossoblù. Perfetta parità negli scontri diretti: due pareggi per 1-1. Invece il Forlì ha perso e quindi è a una sola lunghezza ma è l'unica squadra tra le pericolanti ad avere sempre battuto la Torres, quindi in caso di arrivo a pari merito è favorito.

Il calendario

Sabato arriva al “Vanni Sanna” il Gubbio che ha bisogno ancora di un risultato utile per mettere al sicuro i playoff. La Torres ha due risultati utili su tre.

Il Bra ospita la Ternana, che affianca il Gubbio ma solo perché paga il -5 di penalizzazione. La Sambenedettese riceve il Pontedera che ormai è retrocesso, il Forlì gioca a Carpi.

Gli incroci

Nell'ultima giornata Mastinu e compagni sono di scena ad Arezzo, che per la promozione diretta corre il rischio di essere beffato dall'Ascoli proprio nel finale. Forlì e Perugia potranno accontentarsi probabilmente della spartizione della posta. Il Bra giocherà sul campo della Juventus Next Gen. Infine la Sambenedettese giocherà a Pesaro, formazione che può ancora ambire alla settima posizione.

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