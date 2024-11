Torres, ora testa all’Entella 

Sassari. La Torres si conferma seconda, ma se punta alla promozione diretta deve diventare implacabile. Gare come quella di Rimini, in vantaggio di una rete e di un giocatore, vanno vinte. Sempre. Non si può concedere l’occasione all’avversaria per pareggiare. Presunzione? Forse. Sicuramente un calo di aggressività tra primo e secondo tempo poco usuale, dato che di solito la squadra di Greco sale di tono proprio dopo l’intervallo dove ha realizzato più reti che nel primo tempo.

Il Pescara è tornato a +3, virtualmente +6 se vincerà a fine mese il recupero col Milan Futuro. Certo, il campionato è appena a un terzo del cammino e tutto è ancora apertissimo, con almeno cinque-sei formazioni che possono puntare a chiudere il girone in testa per andare direttamente in Serie B. Nondimeno i rossoblù devono essere sempre cinici e spietati, lo hanno sottolineato sia l’allenatore sia il regista Giorico a fine gara manifestando delusione e rabbia.

Ora la Virtus Entella

La squadra sassarese riprende gli allenamenti oggi per preparare il big match di domenica contro la Virtus Entella, terza a due sole lunghezze di ritardo dalla Torres e quindi a portata di sorpasso. Dovrà farlo senza Mastinu, suo leader tecnico, perché l’ammonizione rimediata a Rimini ha fatto scattare la squalifica. L’alternativa è Brentan per affiancare Giorico, ma c’è anche Casini come opzione e si punta al recupero di Masala. Certo, caratteristiche diverse, ma quello che si perde in mezzo al campo si può compensare con maggiore fisicità in una partita che sarà veramente tosta perché la squadra di Chiavari dopo la sconfitta col Pescara ha messo insieme otto risultati utili e in trasferta non ha mai perso.

Scontri diretti

Quello contro l’Entella è l’ultimo confronto del girone d’andata con una concorrente alla promozione. Finora i rossoblù hanno battuto Vis Pesaro, Campobasso e Perugia mentre hanno pareggiato con Pescara e Ternana. In tutte e cinque le partite la Torres ha dato l’impressione di poter vincere. L’unico flop resta quello interno contro l’Arezzo: 0-2. In totale fanno 11 punti sui 18 a disposizione. Mancano i due punti persi contro la Ternana per colpa della sfortunata autorete di Dametto.

C’è da dire che anche il Pescara ha toppato una gara, quella persa 1-0 a Pesaro, ma ha vinto fuori casa con Ternana e Virtus Entella mentre al prossimo turno gioca ad Arezzo, uno dei pochissimi campi dove può lasciare qualche punto.

