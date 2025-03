Torres, ora testa al Rimini 

sassari. Degli ultimi risultati non è contenta la tifoseria ma neppure la società, però la dirigenza nutre fiducia in una squadra che già all’andata ha saputo riprendersi dopo le tre sconfitte di fila aperte dallo stop contro la Virtus Entella conquistando poi 11 risultati utili di fila. L’anticipo casalingo contro il Rimini (sabato alle 15 al “Vanni Sanna”) può servire per rialzare la testa.

Il podio

Il terzo posto è alla portata, visto che il Pescara ha solo un punto in più. Nessuna riunione o incontro particolare post ko con la Pianese. Va anche ricordato come il presidente Udassi e il direttore sportivo Colombino seguano la squadra quotidianamente. Di sicuro le prossime due partite daranno una risposta sulla tenuta mentale prima ancora che fisica dei rossoblù allenati da Alfonso Greco. Dopo il Rimini ci sarà il posticipo del 31 marzo a Chiavari contro la capolista Virtus Entella, che ha liquidato con un poker di reti il Sestri Levante portando a 14 i punti di vantaggio sulla squadra sassarese. La risposta della vice capolista Ternana è stata altrettanto forte: 3-0 a Ferrara contro la Spal per mantenersi a -2 dalla battistrada e andare a +12 dalla Torres. Sono queste le due squadre che lotteranno sino alla fine per la promozione diretta in Serie B.

Recuperi e dubbi

La formazione rossoblù può tentare lo storico salto di categoria dalla porta secondaria, coi playoff. Tra l’altro vista l’esperienza delle stagioni passate arrivare secondi non è poi un gran vantaggio, tenuto conto che nelle ultime tre stagioni sono salite nel campionato cadetto le formazioni arrivate terze in C, con una curiosa distribuzione egualitaria: una per girone. Per domenica sembra sicuro il rientro di Mercadante, che come braccetto sinistro ha offerto un rendimento molto elevato. È da capire invece se il difensore Fabriani e il trequartista Carboni siano recuperabili o se si preferirà attendere ancora una settimana.

Resta la profondità di un organico che è tra i più esperti del girone. E proprio sui tantissimi Over 30 fa affidamento la società per una risposta anzitutto mentale, perché si tratta di recuperare sicurezza nel gioco ma anche quella “fame” che obiettivamente ha latitato in più di un giocatore. Qualsiasi discorso sulla tenuta a lungo termine dei giocatori può essere aggirato invece utilizzando appieno i cinque cambi con un minutaggio magari più ampio di quello che solitamente concede l’allenatore, abituato a inserire i giocatori della panchina quasi a intervalli stabiliti.

