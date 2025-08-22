Torres, ora si fa sul serio 

Sassari. L'entusiasmo c'è come dimostrato in Coppa Italia e nella presentazione di mercoledì. «Sapevo che a Sassari il calcio si vive in maniera passionale, ma constatarlo di persona è davvero emozionante», ha detto il tecnico Michele Pazienza. Ora la Torres cerca di alimentare quell'entusiasmo bissando il successo col Livorno per iniziare il quarto campionato di serie C con una vittoria beneaugurante. Stasera alle 17.30 è di scena al “Vanni Sanna” il Pontedera guidato da Leonardo Menichini, doppio ex rossoblù, perché ha allenato sia la Torres (girone di ritorno 2005), sia il Cagliari nel 1996 come fedele vice di Carletto Mazzone.

Inutile chiedere una graduatoria di favorite all'allenatore Michele Pazienza: «Sarebbe facile rispondere che chi ha speso di più punta alla promozione diretta, ma le valutazioni vanno fatte su quello che dice il campo, non sulla carta. E comunque questo ci deve interessare relativamente non perché non siamo ambiziosi ma perché l’obiettivo è far crescere i giovani giorno per giorno, vedere una squadra che lotta sino all'ultimo e capire dove possiamo arrivare».

La Torres

Rispetto alla gara di Coppa Italia vinta col Livorno 2-1 c'è un solo rientro, quello del centravanti Diakite, che in campionato non ha squalifiche da scontare. Giocherà probabilmente in coppia con Musso. Il capitano Mastinu invece non sarà utilizzabile sino a ottobre perché deve operarsi a un menisco del ginocchio sinistro. La punta Di Stefano sta smaltendo ancora l'affaticamento muscolare: «Ma la settimana prossima sarà di nuovo nel gruppo», precisa il mister. Tolto quindi l'avvicendamento fra Diakite e Bonin, dovrebbe essere la stessa formazione che ha ben impressionato in Coppa Italia, soprattutto nel primo tempo. «In attacco la squadra è cambiata molto ma abbiamo fatto acquisti mirati».

Mercato

Il tecnico Pazienza ha anche fatto chiarezza sulla posizione dell'esterno Zambataro: «Rientrava nei nostri programmi ma a un certo punto Zambataro è stato coinvolto in una trattativa e aveva chiesto di non allenarsi». Il discorso non è chiuso: «Nel calcio sappiamo come funziona, vediamo a mercato chiuso, molto dipende dalle dinamiche che si svilupperanno a fine mercato, abbiamo comunque due giocatori per ogni ruolo». Nel frattempo il difensore Paolo Dametto è stato ceduto al Cosenza. L'impressione è che la Torres farà un nuovo acquisto solo in caso si presenti una buona occasione per un giocatore di spessore, altrimenti si resterà così, salvo reintegro di Zambataro.

L'avversaria

Il Pontedera ha preso diversi giovani e presenta un organico dall'età media persino più bassa della ringiovanita Torres. In Coppa Italia la squadra toscana è stata eliminata dal Perugia ai rigori dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi a reti inviolate. Il modulo utilizzato dal tecnico Menichini prevede la difesa a quattro, mentre centrocampo e attacco possono variare. Pazienza presenta così il Pontedera: «Affrontiamo una squadra giovane ma con elementi che vengono da vivai importanti, giocatori di gamba, dal punto di vista tattico non mi aspetto un’avversaria arrembante, col fatto che hanno difesa a quattro avremo due linee da superare la difesa e un centrocampo almeno a quattro».

Formazione Torres (3-5-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Giorico, Lunghi, Nunziatini; Diakite (Bonin), Musso. Allenatore Pazienza

