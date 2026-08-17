Torres, ora serve accelerare 

Avvisaglia: sarà più una B2 che una Serie C, almeno nel Girone B, dove tra neo retrocesse e formazioni ambiziose c’è un indubbio innalzamento dei valori. Per questo la Torres deve assolutamente trovare almeno due rinforzi subito. Un primo campanello d’allarme è squillato con la sconfitta numericamente pesante avantieri contro lo Spezia: 4-1, il risultato più netto del primo turno di Coppa Italia. E lunedì prossimo sarà tempo di campionato, con la trasferta a Livorno in programma alle ore 20.30.

Appena retrocessa e tra le favorite per la vittoria del campionato, la squadra ligure ha già mostrato un buonissimo livello e un’impronta definita nonostante abbia cambiato i tre quarti dell’organico. Identità precisa e fluidità di gioco dovrebbe averle in teoria anche la Torres, che ha mantenuto i tre quarti della rosa del girone di ritorno del campionato passato.

Le lacune

In realtà così non è, perché qualche acciacco e soprattutto gli infortuni di Antonelli e Scaringi hanno impoverito la retroguardia e il tecnico Greco è stato costretto a iniziare la gara col jolly Masala sulla corsia sinistra (encomiabile il suo sacrificio ma non è un giocatore di fascia) e una volta usciti Zanandrea e Nunziatini, ad assistere Berto in difesa sono stati i centrocampisti.

Bisogna capire se Antonelli è utilizzabile per la prima di campionato, in programma lunedì a Livorno. A proposito, la prossima avversaria ha superato brillantemente il primo turno eliminatorio della Coppa Italia battendo 3-1 la Reggiana, che viene data tra le più ambiziose. Secondo campanello d’allarme.

Rinforzi e budget

Il posticipo di lunedì a Livorno fornisce 24 ore supplementari per il recupero del perno della difesa, mentre Scaringi starà fermo ancora per almeno due settimane. L’altra lacuna è sulle fasce, con i soli Zecca e Liviero giocatori di ruolo. A oggi, basta anche un’influenza di uno dei due esterni di centrocampo perché l’allenatore rossoblù sia costretto a cercare soluzioni tampone con giocatori non di ruolo.

Lo stesso Greco ha detto che i rinforzi sono stati già individuati, ma si attende che si sblocchi la situazione con i club di appartenenza. Ci si augura sia il prima possibile e senza sorprese, anche perché il budget della società sassarese non è certo tra i più ricchi del girone e quindi il direttore sportivo Colombino deve muoversi con sagacia e cogliendo il momento giusto, a differenza di altri ds che invece possono mettere sul piatto della bilancia sostanziose offerte che appianano qualsiasi difficoltà.

La cessione

Intanto ieri la Torres ha prolungato il prestito al Latte Dolce (Serie D) dell’attaccante Andrea Fois, classe 2008, sotto contratto con i rossoblù sino al 30 giugno 2028.

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