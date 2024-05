Torres, ora la serie B è un obiettivo 

La grande stagione della Torres ha detto che il sogno della serie B può essere trasformato in obiettivo.

Ci vorrà ancora qualche giorno per smaltire la delusione per l'immeritata eliminazione da parte del Benevento, ma il presidente Stefano Udassi ribadisce la solidità di un progetto che va oltre la singola annata: «Confermarsi non è scontato è una bella sfida però ci sono ottime basi dalle quali partire, a iniziare dalla proprietà che ha passione e competenza e ci mette nelle condizioni di lavorare bene, c’è un buon nucleo anche tecnico e una grande alchimia. La società è cresciuta in questi tre anni anche in maniera repentina. La credibilità e il rispetto lo conquisti quando lavori seriamente senza fare grandi proclami».

La Torres non è una meteora. Il secondo posto, il buonissimo playoff, lo stadio pieno, l'organizzazione societaria, sono tutti segnali che la Lega Pro interpreterà positivamente, perché Sassari fa bene al calcio professionistico.

Amore rinato

«C’era un’energia e un entusiasmo che avrei voluto giocare anche io» ha confessato il tecnico Alfonso Greco. Il sold out in un “Vanni Sanna” ampliato a poco più di seimila posti, le seimila magliette regalate ai tifosi dalla dirigenza di Abinsula e dagli sponsor, la voglia di fare festa. Il presidente Udassi ribadisce: «Bellissime emozioni, le avevo provate da calciatore, ora da dietro la scrivania. La serata di oggi ci fa capire che la città è tornata a sognare ed emozionarsi per la Torres. Avremmo voluto un altro finale, ripartiamo da questo entusiasmo».

Negli ultimi vent'anni il club rossoblù ha passato guai societari, ha dovuto ripartire dalla Promozione e anche quando è tornata in serie C mancava quella solidità finanziaria che rendesse sereni per il futuro. Invece con l'avvento, tre estati fa, del gruppo di Abinsula, si sono gettate basi solide e questo la città lo ha capito. Il riaccendersi della passione non è dovuto soltanto ai risultati (promozione in Lega Pro e secondo posto in serie C) ma alla fiducia che si respira intorno alla Torres, come dimostrano anche i lavori per lo stadio, la stabilizzazione del settore giovanile e i tanti sponsor.

Il futuro

Nel campionato 2022/23 la Torres ha preso le misure alla serie C. In quello appena concluso ha preso le misure all'alta classifica e ai playoff. Anche perdere immeritatamente contro avversarie di grosso calibro (e budget) fa comunque parte del percorso di crescita.

Un esempio di crescita graduale: il Cesena è arrivato settimo nella stagione 2020/21 ed è uscito al secondo turno dei playoff del girone; l'anno seguente è arrivato terzo e ha perso al primo turno dei playoff nazionali: nella stagione passata ha chiuso al secondo posto e ha perso le semifinali ai calci di rigore contro il Lecco che poi è stato promosso in serie B.

Le ambizioni

L'esperienza maturata in una stagione vissuta oltre le aspettative consente di programmare un campionato 2024/25 ambizioso, che non vuol dire per forza di cose vincere il girone per andare direttamente in serie B, ma provare comunque a raggiungere quello che se prima era un sogno, ora è un obiettivo della società rossoblù. E questo lo hanno capito anche molti tifosi che già nel dopo gara commentavano: «Ci riproviamo l'anno prossimo».

