Torres, ora concedi il bis 

Sassari. Gara inedita quella fra Torres e Pianese di questo pomeriggio al “Vanni Sanna” (inizio alle 15) perché le due squadre non si sono mai affrontate prima. I rossoblù di Alfonso Greco si sono sbloccati in casa dopo due mesi battendo il Perugia e se concedono il bis oggi consolidano il secondo posto, in attesa di un passo falso, o almeno mezzo passo falso del Pescara, bravo ma anche fortunato, come dimostra la vittoria al 96' di mercoledì contro il Pontedera. Dopo la partita contro il Perugia l'allenatore Alfonso Greco ha dichiarato: «Ora cerchiamo continuità, ma non sarà facile contro la Pianese, squadra che corre molto».

L'avversaria

La formazione toscana (Piancastagnaio è un piccolissimo comune del senese) ha perso le prime due trasferte, ad Ascoli e Pescara, poi ha sempre portato via punti: pareggi con Lucchese, Rimini e Spal e vittoria per 1-0 sul campo del Milan Futuro. L'allenatore è Fabio Prosperi, ex del Pescara e dell'Olbia come calciatore, figlio di Edmondo che è stato una bandiera del Pescara.

I numeri

Sono 16 i gol realizzati finora dalla Pianese: 4 a testa per il trequartista Mastropietro e la punta Mignani, 3 per Colombo, centrocampista che può avanzare anche sulla trequarti. I gol subiti sono 13 e - attenzione al dato- ben 11 sono stati incassati nella ripresa, dove la difesa appare particolarmente vulnerabile. Il modulo dovrebbe essere simile a quello della Torres, con tre difensori, quattro centrocampisti e una composizione variabile dei tre giocatori davanti: due punte e un trequartista, oppure una punta e due trequartisti.

Quasi al completo

Il centrocampista Brentan ha riassaggiato il campo mercoledì contro il Perugia dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo oltre un mese. Oggi potrebbe essere l'attaccante Scotto a rientrare almeno nella ripresa, dopo il fastidio (infiammazione) che lo ha costretto a saltare le ultime gare. Da capire se il difensore Antonelli è pronto a scendere in campo. Ad ogni modo la Torres è quasi al completo e quindi il tecnico Greco può distribuire meglio lo sforzo della terza partita in una settimana. Partendo dal presupposto che in attacco non si può fare a meno di Fischnaller, capocannoniere del girone con 7 reti, insieme a Cicerelli della Ternana che però ha beneficiato di tre rigori.

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fa- briani (Idda), Coccolo, Dametto; Zecca, Giorico (Brentan), Mastinu, Guiebre; Varela, Nanni (Diakite), Fischnaller.

