Torres, operazione sorpasso 

Sassari. Non credete a chi dice che già in estate la Torres puntava al podio. Basti dire che la squadra sassarese ha gli stessi punti (41) dell’intero campionato scorso, quando ha evitato d’un soffio i playout. E nessuno può modificare radicalmente le ambizioni. L’accorta dirigenza di Abinsula ha programmato infatti una scalata a tappe, pensando in questo campionato ai playoff ma non certo a un testa a testa con il Cesena, secondo l’anno scorso e rinforzato in questa annata per salire in serie B lasciandosi dietro qualsiasi avversario.

Credete invece a chi, tecnico e giocatori degli stessi romagnoli, si riferisce alla Torres come a una grande squadra. I rossoblù hanno dimostrato di essere alla pari con la capolista, pur avendo un organico inferiore. Ma allenatore e chimica del gruppo stanno facendo rendere più della semplice somma del valore dei singoli.

Gruppo e mercato

Bravo il tecnico Greco, ma bravo anche il direttore sportivo Colombino a “pescare” sul mercato gli uomini giusti. Cosa manca a questo gruppo solido mentalmente e tatticamente? Due cose: un Diakité recuperato per alternarsi in attacco al triangolo Ruocco-Scotto-Fischnaller e un esterno che possa sostituire Zecca e magari anche Liviero quando ci sarà necessità. Se negli altri ruoli si riesce a mascherare le assenze per squalifica o infortunio, i due esterni non hanno un’alternativa di valore simile, come visto nel periodo in cui mancavano, quando infatti la Torres ha rallentato. Solo un’avvertenza per il mercato di gennaio: occorre un rinforzo che anche caratterialmente si inserisca bene nel gruppo.

Forte con le forti

Credete anche ai numeri: Cesena e Torres contro le avversarie che occupano le altre 8 posizioni da playoff hanno ottenuto lo stesso numero di punti: 17 in otto partite, solo che i romagnoli ne hanno conquistati 2 in più lontano dal proprio pubblico. Resta l’elevato rendimento delle duellanti contro le concorrenti più pericolose. Oltretutto la formazione sassarese dovrà ospitare in casa Pescara, Perugia e proprio il Cesena, quindi può legittimamente puntare a fare ancora meglio. Senza pressioni ma con la sfacciataggine che l’ha contraddistinta quasi sempre. A ben vedere, i sassaresi possono migliorare quando affrontano le formazioni di medio-bassa classifica, visto che hanno incontrato maggiori difficoltà contro chi si chiude e pensa solo a distruggere il gioco e attacca quasi esclusivamente con le ripartenze o i lanci lunghi a scavalcare il centrocampo.

Chiusura d’anno

La squadra chiuderà il girone d’andata venerdì al “Vanni Sanna” contro il Pineto, mentre una volta tanto sarà il Cesena a giocare dopo: sabato a Perugia. Attenzione, perché in teoria potrebbe scapparci l’aggancio se non il sorpasso, dato che il Perugia, quinta forza del campionato, deve ottenere un risultato positivo: se perde finisce a -16 dalla primatista e addio speranze di conquistare la vetta. Obiettivamente sarebbe improbabile recuperare tanti punti alla corazzata che comanda la classifica. La cui unica rivale a oggi è solo la Torres.

