Torres, operazione sorpasso 

Operazione sorpasso. La Torres è pronta a sbarcare a Terni con l'intenzione di battere la vice capolista. E per farlo avrà il sostegno di almeno 500 tifosi, che potrebbero essere anche di più dato che manca ancora un giorno al big match del campionato, previsot per domani alle 15 sul terreno dello Stadio Liberati. Un solo punto divide le due formazioni. E senza quella sfortunata autorete di Dametto al “Vanni Sanna” che tolse una vittoria legittima, sarebbero i rossoblù in vantaggio.

E' l'occasione per rifarsi e anche il rispetto mostrato dalla Ternana nelle dichiarazioni dimostra quanto questa partita sia equilibrata. Il pareggio non serve, anzi, corre il rischio di favorire l'allungo della capolista Virtus Entella. Chi vince domani fra Torres e Ternana prende lo slancio per inseguire il primo posto che vale la promozione diretta in serie B.

«Orgogliosi di esserci»

L'allenatore dei rossoblù Alfonso Greco ha presentato così la gara: «Questa è una sfida che siamo orgogliosi di giocare. Per battere la Ternana ci vuole un po' tutto, tutte le nostre caratteristiche con la voglia di vincere, non con la pressione di vincere, perché affrontiamo forse la squadra più forte a livello di qualità della rosa. Loro vorranno imporre il proprio gioco con aggressività, noi cercheremo di fare altrettanto: sarà una bella partita». Ambizione sì, pressione no. «Siamo consapevoli che è una gara importante ma dopo ce ne saranno altre otto con 24 punti a disposizione. E altri scontri diretti». Greco sottolinea anche dove può migliorare la Torres: «Non sfruttiamo al meglio le tante occasioni che creiamo. Dobbiamo stare poi più attenti nelle situazioni in cui gestiamo palla».

Assenze e dubbi

La Ternana è senza tre giocatori: i centrocampisti Corradini e De Boer, entrambi squalificati, più gli infortunati Damiani e Romeo, infortunati. Quattro assenze a centrocampo potrebbero indurre il tecnico Abate a schierare il 4-2-3-1.

Mister Greco ribatte: «Hanno un organico talmente ricco che possono colmare le assenze. Basti dire che nel mercato di gennaio si sono rinforzati con Vallocchia, Millito e Brignoli». La Torres è ancora priva di Scotto: «È rientrato col gruppo prima del previsto ma deve ritrovare la condizione. Le scelte saranno fatte in base alle condizioni dei giocatori, alcuni in settimana hanno avuto a che fare con l'influenza». L'impressione è che Mastinu sia in vantaggio su Carboni, anche perché utilizzabile pure come centrocampista.

