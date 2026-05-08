Torres, operazione salvezza 

Sono i primi playout per la Torres targata Abinsula (proprietà) e Greco (allenatore). Dopo i playoff promozione in serie D, una salvezza diretta e due playoff per la serie B, la squadra sassarese si gioca stasera mezzo biglietto per restare in Lega Pro. Il Bra gioca a Sestri Levante (ore 18) e questo consente di avere forze alla pari per quanto riguarda i tifosi, anzi, quelli sassaresi potrebbero anche essere in maggioranza vista lo scarso seguito dei supporter piemontesi. A prescindere però da un campo più neutro che amico, il Bra ha racimolato in casa oltre il 70% dei punti e soprattutto ottenuto tutte le sei vittorie del campionato. Quindi, riuscire a fare il colpaccio o comunque ottenere almeno il pareggio, significa per la squadra sassarese mettere la gara di ritorno in discesa: sabato prossimo al “Vanni Sanna” con inizio alle 20.30.

La formula

Va ricordato che in quanto meglio piazzati (terzultimi) Mastinu e compagni sono salvi anche qualora la doppia sfida finisca con due pareggi o con una vittoria a testa ed eguale differenza reti. Non sono previsti tempi supplementari.

Il Bra non potrà quindi fare una gara attendista ma dovrà provare a costruire e questa è la migliore situazione tattica per una Torres che cerca sempre di avere possesso palla e iniziativa offensiva.

La tattica

Gli schieramenti sono simili. Il tecnico dei piemontesi Nisticò utilizza il 3-5-2, mentre Greco preferisce avere due uomini sulla trequarti e una punta. Il confronto sulle fasce sarà decisivo: Zambataro e Zecca se la vedranno contro Maressa e Milani.

Il pericolo pubblico numero uno è l'attaccante Sinani, che contro i rossoblù ha segnato sia all'andata sia al ritorno. Per lui 8 gol in totale. Lo segue la punta Baldini con 7, ma 3 sono frutto dei rigori realizzati. Clienti pericolosi per il terzetto della retroguardia capitanato da Antonelli che avrà al suo fianco Baldi e probabilmente Zanandrea, comunque più testato di Nunziatini che anche qualora stesse bene è fermo da quasi due mesi e deve ritrovare il ritmo partita. A centrocampo occhio al talento di Lionetti, per lui 5 reti. Andrà seguito con particolare cura. Compito che potrebbe svolgere Brentan qualora inizi da subito al posto di Giorico. Il triangolo offensivo della Torres ha finora firmato 15 gol: 9 con Di Stefano, che è il capo cannoniere della squadra, 4 con Sorrentino, che è però arrivato grazie al mercato di gennaio, e 2 con Sala.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Zanandrea; Zecca, Brentan (Giorico), Mastinu, Zambataro; Sala, Di Stefano; Sorrentino.

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