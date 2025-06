torres, Operazione ringiovanimento 

Sassari. Non è un mercato semplice per la Torres affidata al nuovo tecnico Michele Pazienza. L’idea di fondo è ringiovanire un organico con ben nove Over 32, ma va ricordato che ci sono 26 giocatori sotto contratto.

Solo tre quelli liberi a fine mese: il centrocampista Casini (33 anni), l’ala Varela (27 anni, in prestito dalla Reggiana) e l’esterno sinistro Guiebre, 28 anni, in prestito dal Modena ma con un’opzione che poteva essere esercitata solo in caso di promozione in Serie B. Nell’elenco dei calciatori sotto contratto ci sono pure i due giovani dati in prestito al Sestri Levante: il centrocampista Nunziatini, 22 anni, che ha avuto un buon rendimento nonostante la retrocessione della squadra; e la punta argentina Goglino, 24 anni, che invece ha avuto poco spazio.

Rientra dal prestito anche il difensore Coccolo, 27 anni, preso in estate dal Cesena ma accantonato dal tecnico Alfonso Greco proprio mentre stava entrando in forma. Da qui la richiesta lo scorso gennaio di andare in un’altra squadra per trovare più spazio, come in effetti è accaduto. Da capire invece se il portiere Marano resterà ancora in prestito al Latte Dolce in Serie D e se sarà così anche per la punta Sanat, che ha giocato a Mestre.

Contratto sino al 2026

Hanno un altro anno di contratto i portieri Marano e Petriccione, i difensori Idda, Coccolo e Fabriani, gli esterni Liviero e Zambataro, il centrocampista Giorico, gli attaccanti Diakite, Nanni, Zamparo e Fischnaller. Tra questi potrebbero essere diversi i confermati, ma attenzione alle richieste per la punta Fischnaller, il migliore sia per rendimento sia per costanza nelle ultime due stagioni, dove è sempre andato in doppia cifra coi gol.

Tra un mese l’attaccante altoatesino compirà 34 anni, ma gli allenamenti e l’elevata resa in campo dimostrano che si tratta di un giocatore ancora integro e in buone condizioni fisiche. Difficile trovare un’alternativa.

Contratti lunghi

Il trequartista Carboni, ex Primavera del Cagliari, è arrivato a gennaio e ha firmato sino al 2028 ma ha giocato poco a causa di problemi fisici che cercherà di risolvere definitivamente lavorando questa estate. Su di lui la Torres punta molto per i prossimi anni. Hanno un contratto sino al 2027 il portiere Zaccagno, i difensori Antonelli, Dametto e Mercadante, i centrocampisti Brentan, Masala e Nunziatini, l’esterno Zecca, il trequartista Mastinu, il fantasista Gogliono, l’attaccante Scotto, la punta Sanat e il giovane Fois.

Due anni

Nel caso dei giocatori con ancora due anni di contratto diventa più difficile una cessione, salvo richieste. C’è qualche interesse per Brentan, ma si parla di un giocatore di 23 anni che è cresciuto molto nell’ultimo campionato. Lasciarlo andare via sarebbe in contraddizione con l’intenzione di ringiovanire l’organico. Stesso discorso per i prestiti: più facile girare in prestito un giocatore che non abbia superato i 25 anni piuttosto che uno sui 30 anni o anche oltre. Insomma, l’eccessivo entusiasmo della proprietà nel prolungare i contratti dopo il secondo posto della stagione 2023/24 finisce per condizionare il mercato.

