Torres, oggi prova a vincere 

Sassari . Alla ricerca della vittoria che manca dal 23 marzo. Oggi alle 21 la Torres ospita l'Albinoleffe al “Vanni Sanna” per il secondo turno della Coppa Italia di C. La stagione è iniziata due settimane fa con la sconfitta casalinga contro il Mantova, compagine di serie B, nella Coppa Italia Frecciarossa. Il campionato 2023/24 si era chiuso con la sfortunata doppia prova contro il Benevento nei quarti di finale dei playoff promozione (sconfitta 1-0 in trasferta, pareggio a Sassari). In tutto, comprese le gare della stagione regolare, sono otto le partite disputate senza il gusto pieno della vittoria. Ritrovare il successo significa non solo andare avanti in Coppa Italia ma anche caricarsi per l'esordio in campionato, previsto lunedì 26 aprile che guarda caso sarà proprio al “Vanni Sanna” contro la Vis Pesaro, l'ultima formazione battuta: 1-0 con rete di Diakite al 93'. «Contro l'Albinoleffe sarà un bel banco di prova in vista del campionato», ammette il tecnico Alfonso Greco.

Qui Torres

Tutti disponibili tranne il centravanti Diakite, resta comunque l'abbondanza. Probabile l'utilizzo di Varela, Fischnaller e Scotto, salvo l'impiego di Mastinu nella trequarti anziché a centrocampo. Tra i quattro esterni Zecca è sicuro sulla fascia destra, mentre a sinistra Zambataro e Liviero si contendono una maglia. «E’ una fortuna che ci sia competizione», sottolinea Greco. In difesa ballottaggio come braccetto destro tra Idda e Fabriani, mentre non dovrebbero esserci dubbi sull'impiego di Antonelli e Dametto. Tanto più che in avanti l'Albinoleffe schiera il corazziere Longo (alto 191cm). Da segnalare che per il centrocampista Brentan è la prima gara da ex dei bergamaschi.

L'avversaria

L'Albinoleffe milita nel girone A della serie C. Ha chiuso al 13° posto la stagione passata. Il mercato estivo ha rivoluzionato e ringiovanito i reparti di difesa e centrocampo. Ha superato il primo turno battendo il Sestri Levante: subito 2-0, poi 2-2 prima del riposo e quindi la rete della vittoria al 94' firmata dal neo acquisto Capelli, ex Lumezzane. Nel reparto offensivo occhio anche alla rapidità di Zoma. Il confermato tecnico Giovanni Lopez propone il 3-5-2, quindi la Torres dovrà essere brava a giocarsi in attacco gli uno contro uno mentre gli esterni avranno compiti sia di copertura che offensivi.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; (Fabriani (Idda), Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Brentan (Mastinu), Zambataro (Liviero); Varela, Scotto; Fischnaller. All. Greco.

