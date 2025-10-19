torres, oggi la verità 

Sassari. È la giornata decisiva: se non si consuma oggi il divorzio dal tecnico Michele Pazienza, vuol dire che la società ha deciso di concedergli un’altra chance sabato sul campo del Guidonia Montecelio. Forse la proprietà (Abinsula) vuol vedere se col rientro di Mastinu, rimasto fermo due mesi per l’operazione a un ginocchio, la Torres guadagnerà quella personalità e quella tecnica negli ultimi 20 metri che sinora hanno difettato parecchio. Anche se poi Mastinu non ha i 90’ nelle gambe e al massimo può fare un tempo.

Così come Giorico, altra testa pensante del centrocampo, rimasto fermo nelle ultime giornate per un problema fisico. Non c’è dubbio che tra i giocatori della rosa siano i due che per esperienza e personalità possono dare un apporto sostanzioso a un gruppo ringiovanito, che aveva iniziato anche benino con le vittorie in Coppa Italia (2-1 sul Livorno) e in campionato (1-0 sul Pontedera), finora l’unico successo dopo 10 turni.

Classifica

Stasera scendono in campo Pontedera (8 punti, +2 sulla Torres) e Vis Pesaro (9 punti, +3). Significa che inevitabilmente una o entrambe aumenteranno il loro distacco sulla squadra sassarese, raggiunta al quartultimo posto dal Bra.

Sabato i rossoblù affronteranno in trasferta il Guidonia Montecelio, che occupa il quinto posto, poi ospiteranno il Carpi che è in zona playoff e quindi andranno a Ravenna, attuale vice capolista del girone. Il pericolo di finire al penultimo posto è assai concreto e va ricordato come il Rimini sia sì a -2 ma comunque ha ottenuto finora 10 punti riuscendo ad annullare quasi tutta la penalizzazione.

Lacune o limiti?

Il problema più evidente è la stitichezza in zona gol: appena 5 reti, 3 firmate da Musso risultato finora l’unico attaccante all’altezza. Dopo di lui i più utilizzati sono stati Di Stefano, rimasto all’asciutto nonostante le occasioni avute, e Starita, che invece al tiro è andato pochissimo. Meglio Diakite, che è però è fermo a quota uno, mentre si sono perse le tracce di Bonin, impiegato titolare nelle prime partite della stagione.

Va detto che anche la precisione nell’ultimo passaggio ha finora difettato e non solo per l’assenza di Mastinu. Resta poi la fragilità sui calci piazzati, visto che la maggior parte dei gol sono arrivati da corner o punizione. A tutto questo si aggiunge una insicurezza che sta crescendo per la mancanza di vittorie.

La possibilità

Qualora decida di cambiare subito allenatore, l’unico nome circolato con qualche insistenza è quello di Michele Fini, classe 1974, ex giocatore di Torres e Cagliari che conosce bene il calcio professionistico sino alla Serie A, mentre da allenatore ha fatto tanti anni da vice di Diego Lopez.

Attualmente guida il Latte Dolce in Serie D (squadra con età media inferiore ai 22 anni) ma le due società hanno in comune Abinsula, quindi l’operazione sarebbe rapida e meno dolorosa economicamente rispetto alla chiamata di un altro allenatore che sarebbe il terzo a libro paga assieme a Pazienza e Greco, salvo che quest’ultimo non trovi una sistemazione. Magari a Livorno, che ha manifestato un interesse.

Insomma, è la settimana che deciderà buona parte del futuro. Dopo di che si dovrà aspettare l’apertura del mercato a gennaio qualora si voglia rinforzare la squadra. Va pure detto che c’è sempre l’esterno Zambataro, che si allena con il gruppo e potrebbe tornare utile anche in tempi brevissimi.

Da escludere invece che la società faccia marcia indietro sull’impiego dei giovani ritornando alla formula della stagione scorsa, dove la Torres proponeva una delle formazioni più esperte del girone.

