Torres oggi è uno spareggio 

Sassari. È quasi come una semifinale, o comunque come uno spareggio per il secondo posto. Chi vince prosegue nell’inseguimento al primo posto. Questo pomeriggio allo Stadio Liberati di Terni (ore 15) si affrontano Ternana e Torres, rispettivamente seconda a terza e divise da un punto. Dopo la vittoria di Pesaro nell’anticipo di ieri pomeriggio, la capolista Virtus Entella è a +7 sugli umbri e a +8 sui sassaresi.

La gara vale quindi tantissimo nella corsa alla promozione diretta in Serie B. Guai ai vinti, perché chi perde difficilmente riuscirà a riacchiappare la battistrada, che sarà pure brava ma è anche baciata dalla fortuna. Due turni fa la vittoria al 92’ contro il Perugia, ieri il successo sempre per 1-0 con un rigore concesso al 4’ di recupero del primo tempo dopo aver rischiato di subire il gol (palo dei padroni di casa) e il vantaggio numerico per due gialli fischiati in un minuto a Neri della formazione marchigiana. A supporto dei sassaresi ci saranno 521 tifosi assiepati nel settore ospiti.

Attacchi bum bum

La Ternana ha il miglior attacco del girone con 53 gol (dato gonfiato dal 8-0 sul Legnago Salus), mentre la Torres ne ha realizzati finora 42. Gli umbri sono rimasti a secco solo in sette gare sulle ventotto giocate, i rossoblù in otto. I padroni di casa schierano non solo Cicerelli, capocannoniere del campionato con 16 reti (5 su rigore), ma anche Cianci, che ha firmato finora 11 gol. Gli altri sono staccatissimi: Curcio è andato a segno 4 volte così come Romeo, che però è indisponibile per infortunio.

La Torres risponde con Fischnaller, che ha realizzato 11 reti senza beneficiare di rigori, seguito da Diakite con 6, mentre a quota 4 ci sono Guiebre e Varela.

Torres corsara

A proposito di calci dal dischetto. La Ternana ha segnato 5 volte su penalty, mentre la squadra sassarese ha finora avuto solo tre rigori a favore (ne ha trasformato 2) e all’andata è stata raggiunta dagli umbri per colpa dello sfortunato autogol di Dametto.

Se la Ternana segna il doppio in casa (37 gol contro i 16 esterni) e spesso fa centro dei finali di gara (ben 11 volte dall’81’ al recupero), la Torres può rispondere con un rendimento stratosferico in trasferta, con 30 punti conquistati sui 36 a disposizione. E non se la cava male negli ultimi minuti: 7 reti dall’85’ in poi.

Le scelte di Greco

L’allenatore Greco ha la rosa al completo tranne il difensore Dametto e la punta Scotto. Non tutti al meglio, perché qualche rossoblù ha avuto l’influenza in settimana. I dubbi maggiori riguardano centrocampo e attacco. Probabile che il mister punti sulla coppia Giorico-Mastinu per avere il massimo del livello tecnico, mentre in avanti Varela sembra favorito per dare una mano a Fischnaller e Zamparo.

In panchina Brentan, Zambataro, Liviero, Carboni e Diakite possono rappresentare importanti variazioni tattiche.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Mastinu, Guiebre; Varela, Fischnaller; Zamparo. Allenatore Greco.

