Torres, obiettivo ripartenza 

Sassari. Vietato il pareggio questo pomeriggio (ore 15 al Comunale di Piancastagnaio), perché sia i padroni di casa della Pianese sia la Torres non vincono da tre turni. Chi vince risolve la crisi di risultati. Per la Torres il successo vale anche il +2 sul Pescara, che ieri ha impattato 2-2 con la Vis Pesaro dopo una autentica battaglia. Gli abruzzesi hanno messo il naso avanti di una lunghezza, si spera solo momentaneamente. La Pianese dal canto suo deve proteggere i playoff, meno sicuri dopo i tre stop consecutivi.

La partita

È una gara in cui l’aspetto psicologico potrebbe avere un peso più sostanzioso di quello tattico, perché quando non si vince e non si segna per qualche giornata subentra l’ansia da risultato. L’esperienza è tutta dalla parte della Torres, che potrebbe proporre un undici iniziale con 30-31 anni di media. Del resto la squadra rossoblù è una di quelle dall’età più alta del girone, nonché una di quelle dal gruppo più collaudato visto che sul mercato si è pensato (con intelligenza) di non fare mai rivoluzioni ma di aggiungere cinque-sei giocatori di spessore. Proprio per questo ci si sarebbe aspettata in qualche gara una gestione migliore in alcuni frangenti e anche una maggiore capacità di variare lo spartito dal punto di vista tattico.

Difesa obbligata

Fabriani è rimasto a Sassari, Mercadante è partito ma sta recuperando e quindi l’idea è di non rischiarlo. Restano solo Idda, Antonelli (al rientro) e Dametto, vale a dire il terzetto più utilizzato nella stagione passata e anche quello anagraficamente più esperto. Il rientro dalla squalifica di Guiebre è provvidenziale visto che anche Liviero non ha preso parte alla trasferta, così come il trequartista Carboni. In avanti il terzetto più probabile sembra quello composto da Varela, Fischnaller e Zamparo, a meno che il tecnico Greco non opti per Mastinu alle spalle delle due punte “sacrificando” Varela per utilizzarlo come cambio insieme a Scotto, che dopo il rientro a Perugia vuole ampliare il suo utilizzo. In panchina ci sono anche i centravanti Diakite e Nanni.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Guiebre; Varela (Scotto), Fischnaller; Zamparo. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA