Torres, obiettivo poker 

Sassari. La Torres cerca la quarta vittoria casalinga di fila. Oggi alle 15 è di scena al “Vanni Sanna” il Gubbio, che aspira ai playoff. Match insidioso contro una formazione che sa difendersi bene (9 partite su 25 senza incassare reti), mette molto agonismo in campo e arriva da tre risultati utili consecutivi. La squadra sassarese è quasi a punteggio pieno nel girone di ritorno (5 vittorie e un pareggio) ed è “obbligata” a vincere sia per staccare l’inseguitrice Vis Pesaro, vincente sul Perugia, sia per sperare di ridurre i 5 punti di ritardo dalla capolista Virtus Entella.

La grande novità è la presenza tra i convocati del trequartista Michele Carboni, acquistato a titolo definitivo dal Cagliari che lo aveva dato in prestito alla Ternana. Difficile possa giocare da subito, anche se schierarlo in avvio come trequartista dietro Fischnaller e Diakite darebbe fantasia e pericolosità in avanti perché il ventenne sassarese ha talento, visione di gioco e tiro da fuori. Più probabile il suo inserimento nella ripresa con la conferma del centrocampo schierato contro il Sestri Levante. Invece in difesa potrebbe rientrare Fabriani al posto di uno tra Antonelli e Mercadante, entrambi diffidati. Potrebbe essere convocato anche Mastinu.

L’avversaria

Rispetto alla gara d’andata, vinta dalla Torres 2-1 con gol dell’ex Mercadante, il Gubbio è guidato da un nuovo allenatore, Fontana, che ai tifosi rossoblù rievoca i ricordi del clamoroso 2-0 casalingo contro il Napoli nel 2006 davanti a 12 mila spettatori. La difesa potrebbe essere a quattro, anche perché a centrocampo mancano Rosaia (autore di 3 reti), Proietti e Franchini. La difesa umbra è particolarmente vulnerabile nel primo tempo. In avanti il goleador migliore è Tommasini con 6 reti. Occhio ai finali di gara: il Gubbio ha realizzato 7 gol negli ultimi 10 minuti delle partite. Ultimo dato interessante: finora il Gubbio ha rimediato 6 espulsioni, risultando una delle squadre più “cattive” del girone.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani (Mercadante); Zambataro, Giorico, Brentan, Guiebre; Fischnaller, Varela; Diakite. Allenatore Greco.

