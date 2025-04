Torres, obiettivo 3° posto 

Sassari. «Abbiamo l'obiettivo del terzo posto», ammette senza equivoci per la prima volta il tecnico Alfonso Greco nel presentare il match contro la Spal, quartultimo turno della stagione regolare. Domani al “Vanni Sanna” (inizio alle 12.30) sarà una partita dura. La squadra ferrarese ha un disperato bisogno di punti per evitare di perdere il fattore campo nei playout. È più distante dalla salvezza diretta (-9) che dall'ultimo posto (+4).

L'allenatore della squadra sassarese evidenzia: «Al di là del momento non felicissimo che stanno vivendo hanno dei valori. E comunque la classifica delle avversarie conta poco: noi dobbiamo affrontare ognuna delle quattro partite rimaste come fosse una finale. Si tratta di allenarci anche mentalmente ai playoff». Va ricordato comunque che in caso di arrivo a pari merito con gli abruzzesi, i rossobllù sono favoriti dagli scontri diretti: pareggio a Pescara e vittoria al “Vanni Sanna”.

Verso gli spareggi

Le ultime quattro partite serviranno non solo a cercare di consolidare il terzo posto, ma anche a preparare la Torres ai playoff: «Dovremo essere bravi noi dello staff a portare tutti i giocatori al miglior livello possibile, fisico e mentale». In questo senso paradossalmente le assenze per squalifica dei difensori Idda e Mercadante e del centrocampista Giorico facilitano il turnover, con Dametto e Fabriani pronti a completare il terzetto della retroguardia con Antonelli e uno tra Casini e Masala al fianco di Brentan, salvo utilizzo di Mastinu a centrocampo anziché sulla trequarti. «Ci sarà bisogno di tutti», ripete Greco. Che si attende anche guizzi dagli attaccanti: «Contiamo anche sui loro gol, in particolare Zamparo può diventare l'arma in più nei playoff».

Nessun rimpianto

Dopo il pareggio sul campo della capolista il tecnico Greco ammette: «La Virtus Entella sta meritando il primato perché è una squadra continua e forte». Allo stesso tempo è orgoglioso della propria squadra: «A Chiavari c'è stata una prestazione da Torres come piace a me, un gruppo di carattere che sa rialzarsi. Quella prova ha riportato ad alto livello la fiducia e la consapevolezza di essere una squadra importante. Ora dobbiamo mantenere questa consapevolezza per tutte le gare che restano e nei playoff, anche se sappiamo che sono un campionato a parte e l'esperienza fatta l'anno scorso ci tornerà sicuramente utile», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA