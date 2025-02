Torres non puoi più sbagliare 

Sassari. Dopo il pareggio col Gubbio sono praticamente azzerati i margini di errore nella rincorsa alla promozione diretta in Serie B. La Torres è tornata a -7 dalla capolista Virtus Entella (e a -4 dalla Ternana seconda): distacco non trascurabile con 12 turni da giocare, soprattutto perché la primatista ha perso solo una volta (col Pescara) e nel girone di ritorno ha ottenuto 19 punti su 21.D’ora in poi la squadra sassarese deve conquistare almeno 9 successi, meglio 10, senza sconfitte, confidando in almeno una sconfitta e tre pareggi della Virtus Entella. Significa non poter sbagliare quasi mai una partita. Qualora l’obiettivo del primo posto non diventi più raggiungibile, la Torres dovrà concentrarsi sui playoff per arrivarci nella migliore condizione possibile.

Modulo da adattare

Nella gara col Gubbio si è rivelata inefficace la scelta del doppio centravanti (Diakite-Zamparo) con Fischnaller costretto a fare il trequartista e anche il centrocampista per colmare l’eccessiva distanza tra i reparti. «Il problema nasceva prima, eravamo lenti e perdevamo sempre un tempo di gioco», ha sottolineato il tecnico Greco. Avrebbe giovato sicuramente un trequartista vero dietro le due punte (in panchina c’erano Mastinu e il nuovo acquisto Carboni) con Fischnaller davanti accompagnato da Zamparo o Diakite. Questo avrebbe dato modo a uno dei due centrocampisti centrali (Giorico e Brentan) di stazionare davanti al terzetto della difesa che soprattutto nei primi minuti ha palesato enormi difficoltà contro il modulo del Gubbio che proponeva tre trequartisti dietro il centravanti.

Dopo l’intervallo l’innesto di Varela per Diakite ha dato più brio all’attacco, anche per il calo degli umbri. A conti fatti la Torres ha iniziato a giocare veramente solo nel secondo tempo dopo avere rischiato tanto nel primo. Ormai il modo di giocare della squadra di Greco è noto: alcune avversarie provano a limitarlo chiudendosi dentro la metà campo e spezzettando il ritmo, altre invece (come Gubbio ma anche Arezzo e Milan Futuro all’andata) utilizzano la rapidità nelle ripartenze e il movimento senza palla per rendersi pericolose. Le possibilità per cercare di evitare le trappole sono due: modificare il modulo (ma Greco sembra poco propenso) o scegliere i giocatori adatti al match e fare piccoli aggiustamenti di posizione e compiti nel consueto schieramento.

