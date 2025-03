torres, non hai nulla da perdere 

Sassari. La Torres per confermare il terzo posto, la Virtus Entella per provare la fuga in vetta alla classifica. Il posticipo di stasera a Chiavari (ore 20,30) è non solo la gara di cartello del girone B, ma anche una sfida importante nella corsa diretta e indiretta alla Serie B.

Il Pescara ha rinviato il match contro l’Arezzo per il maltempo. La Ternana, seconda, ha subito una cocente sconfitta in casa della Lucchese (4-1). Significa che in caso di vittoria sui rossoblù la capolista andrebbe a +7 dall’inseguitrice, un vantaggio consistente a quattro giornate dal termine anche se è ancora in programma lo scontro diretto. La squadra sassarese invece con una vittoria si porterebbe fuori portata dal Pescara (oggi ha due lunghezze di vantaggio) e renderebbe sicuro il quarto posto ipotecando il terzo, mentre con un pareggio potrebbe al massimo essere raggiunta ma godrebbe sempre della migliore situazione negli scontri diretti sugli abruzzesi.

Condizione

Oltre che per la classifica il big match odierno darà una bella risposta sulla condizione fisica e psicologica delle due squadre in vista del finale di stagione, che per la Torres non sarà il 27 aprile perché dopo scatteranno i playoff. La Virtus Entella ha incassato finora solo una sconfitta, col Pescara (meglio addirittura del Cesena della stagione passata), e da allora è imbattuta: ben 27 turni.

La Torres dopo il mini ciclo negativo (un pareggio e tre sconfitte) è tornata alla vittoria contro il Rimini e conta di riprendere a fare punti anche in trasferta dopo le tre sconfitte consecutive contro Ternana, Perugia e Pianese.

Scelte

I padroni di casa sono per la prima volta senza il centrocampista Franzoni, che è anche il migliore realizzatore della squadra con 8 reti. Il tecnico Gallo non avrà comunque problemi nel sostituirlo per comporre il terzetto di centrocampo che si occupa sia dell’interdizione, sia della costruzione, assieme ai due esterni. La formazione di Chiavari gioca infatti con un 3-5-2 che in difesa diventa spesso 5-3-2 chiudendo bene gli spazi, come già dimostrato nel colpaccio dell’andata al “Vanni Sanna”.

Nella Torres è invece ancora assente il trequartista Carboni, quindi il trequartista Mastinu non ha un vero cambio di ruolo. Questo sempre che mister Greco opti per Mastinu a fare da collante tra centrocampo e attacco anziché per una coppia di mezzo con Giorico o Brentan. La posizione di Mastinu condiziona anche la composizione dell’attacco: se gioca sulla trequarti c’è spazio solo per due punte (Diakite e Fischnaller?), se gioca a centrocampo Scotto ha la possibilità forse più di Varela di essere inserito nell’undici iniziale. Come attaccanti ci sono anche Zamparo e Nanni, sulle corsie esterne Zambataro e Liviero. Tutte alternative da utilizzare anche in corso d’opera a seconda del’andamento della partita e delle necessità tattiche.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Mastinu; Diakite, Fischnaller. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA