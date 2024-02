«Torres non demoralizzarti» 

Sassari. «Non sono ancora pronto per il ritiro: ho il fuoco dentro, l’entusiasmo di un bambino e l’umiltà per calarmi nella realtà della serie C». Aleandro Rosi sprizza felicità per essere tornato in campo. Dopo le cinque stagioni vissute a Perugia (quattro in serie B e una in C), il giocatore classe 1987 era svincolato. La Torres lo ha chiamato per rinforzare la difesa e avere un’ulteriore iniezione di esperienza in un gruppo ricco di Over 30. Poco importa se nel prestigioso curriculum ci sono 241 presenze in A soprattutto con la Roma, dove ha vinto nel 2007 Coppa Italia e Supercoppa e nel 2010 ha anche racimolato sei presenze in Champions League.

Rosi, perché la Torres?

«Perché mi dà questa opportunità, crede molto in me e questo mi dà energia. Ho detto al procuratore: dammi i numeri, accetto».

Quali sono le sue condizioni fisiche?

«Ideali, anche se l’ultima gara l’ho giocata nel campionato scorso. Ho tanto entusiasmo, va anche tenuto a freno. Non devo avere fretta ma valutare con lo staff giorno per giorno. Del resto Roma mica è stata costruita in un solo giorno».

Cosa può dare Rosi alla vice capolista?

«La mia massima disponibilità. Entro in un gruppo che sta facendo qualcosa di straordinario, arrivo con serenità e la mia esperienza è a disposizione, non mi tiro indietro. È un campionato affascinante, il Cesena sta facendo qualcosa di straordinario, ma io che vivo a Perugia vi dico che la Torres sta sulla bocca di tutti, è una grande sorpresa e deve continuare con la spensieratezza».

Come ha trovato la squadra?

«Ho visto che i ragazzi hanno voglia di riscatto. Non bisogna pretendere troppo e allo stesso tempo non bisogna perdere l’entusiasmo nonostante le sconfitte, che servono a non ripetere gli errori».

Il Cesena ormai è andato?

«Tre anni fa ho vinto il campionato col Perugia e a sette giornate dal termine eravamo ancora a -6. Bisogna solo ingranare di nuovo».

Alla Torres farà più il difensore che l’esterno a tutta fascia come per gran parte della carriera, cosa pensa?

«Da qualche anno sono arretrato e mi trovo bene a fare il braccetto della difesa a tre, a destra e a sinistra. Posso anche impostare e sganciarmi ogni tanto, data anche l’età è un ruolo nel quale posso dare di più che come esterno».

Si è fatto una prima idea di Sassari?

«Ancora no. Preferisco scoprirla giorno dopo giorno e spero che la mia famiglia mi raggiunga presto. Voglio godermi tutto fino a quando ce la farò. Come vi ho detto ho ancora il fuoco dentro».

