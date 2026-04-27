Torres, non c’è tempo per i rimpianti 

Sassari. La rimonta è iniziata un pochino tardi. Se il tecnico Greco fosse rientrato un mese prima, probabilmente oggi la Torres sarebbe in vacanza. Sì, ci sarebbe stato il tempo per compiere l'impresa di salvarsi direttamente, pur partendo dal fondo della classifica. Troppi pareggi: ben 14 nelle 23 partite disputate dopo l'esonero di mister Pazienza. Sarebbe bastata una vittoria in più delle 5 ottenute e l'ultima giornata avrebbe visto i rossoblù già tranquilli e ormai irraggiungibili. Qualche rimpianto c'è per il numero di occasioni create e non trasformate, per risultati inferiori alle prestazioni. Bassina la percentuale di realizzazioni rispetto ai tiri costruiti. D'altro canto sono rari gli attaccanti che come Fishnaller riescono a fare gol con appena due opportunità. Di Stefano però sta crescendo e può essere determinante nella doppia sfida.

Ora il Bra

La classifica dice che la Torres ha ottenuto 4 punti in più dei piemontesi perché ha perso 4 gare in meno. La doppia sfida si giocherà a Bra sabato 9 maggio e al “Vanni Sanna” sabato 16 maggio. In caso di parità di risultati resta in serie C la Torres in quanto squadra meglio piazzata. Gli scontri diretti del campionato si sono conclusi entrambi 1-1. Risultati che se ripetuti salverebbero la Torres. Va ricordato che nel match d'andata ci furono grandi polemiche per il rigore non concesso sul cross in area del torresino Scheffer intercettato da Maressa col braccio alzato come fosse un pallavolista. E poco importa se pare che la palla avesse carambolato prima sul petto: nel calcio non si può difendere con le braccia sollevate. Nel ritorno in terra sassarese, uguale pareggio in rimonta, con grande rammarico per le troppe palle-gol non sfruttate.

Equilibrio mentale

Ora bisogna lavorare soprattutto sulla testa. Le emozioni provocate dalla rocambolesca vittoria della Sambenedettese a Pesaro (gol al 98' e 99') vanno dimenticate: bisogna conservare solo la rabbia. La società ha fatto sentire la sua voce, senza lanciare accuse precise, ma il presidente Stefano Udassi ha rivolto l'invito perché le immagini di Pesaro «siano oggetto di approfondimento adeguato e precisa revisione». Non ci sono gli estremi per l'apertura di un'inchiesta, ma era necessario inviare un messaggio, perché altrimenti il rischio è che il garbo mostrato dalla dirigenza rossoblù sia preso per acquiescenza. Al tecnico Alfonso Greco spetta lavorare mentalmente sulla squadra per farle ritrovare quella compattezza e determinazione che le hanno consentito di rinascere dopo una partenza disastrosa.

Condizione fisica

La risalita ha comportato grande dispendio di energie fisiche e nervose. Ora con una settimana di pausa si può ritrovare l'equilibrio giusto. Fare rifiatare qualche giocatore e provare a recuperare almeno uno dei tre infortunati, soprattutto per la difesa, che vede Nunziatini e Zanandrea fermi per problemi fisici. Il terzo giocatore che ha accusato problemi a Gubbio è Zambataro, che si era fatto male nel riscaldamento ma ha provato a giocare ugualmente anche se poi ha dovuto alzare bandiera bianca. Inoltre rientrerà dalla squalifica il regista Giorico.

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